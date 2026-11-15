MALI BORAC! Ćerkica Anite Stanojlović više nije u inkubatoru, majka je drži čvrsto u naručju (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica Anita Stanojlović porodila se 12. novembra i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Aleksija. Ipak, prvi dani nakon porođaja nisu protekli bez brige, budući da je novorođenče imalo poteškoće sa disanjem, zbog čega su lekari odlučili da je smeste u inkubator.
Nakon nekoliko dana neizvesnosti, Anita Stanojlović je sada podelila emotivne trenutke sa svojom naslednicom i pokazala kako je drži u naručju.
Ponosna mama objavila je fotografije na svom Instagram profilu, a prizor na kojem nežno privija ćerkicu uz sebe raznežio je njene pratioce.
Luka progovorio o komplikacijama
O komplikacijama do kojih je došlo nakon porođaja govorio je Aleksijin tata Luka Vujović.
- Idem da vidim bebicu i Anitu. Anita je dobro. Ima sad bolove, nakon epiduralne što je primila i juče su bile male komplikacije. Ali Bogu hvala, jutros su nam stigle lepe vijesti da je bebica dobro. Imala je problem pri porođaju, nagutala se vode plodove, pa su morali da joj daju kiseonik da bude na nekim aparatima. Moraće, nažalost da ostane 10-ak dana u bolnici, ali samostalno diše i nije više povezana na one cevčice. Bili smo uplašeni, ali je sada sve super. Poneo sam poklončiće za osoblje koje radi tu i idem Aniti da odnesem sve što je potrebno i stvarno žurim. Rado bih pričao s vama, ali moram da idem - rekao nam je na početku Luka, kog smo sačekali nakon posete Aniti.