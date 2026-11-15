Luka progovorio o komplikacijama

- Idem da vidim bebicu i Anitu. Anita je dobro. Ima sad bolove, nakon epiduralne što je primila i juče su bile male komplikacije. Ali Bogu hvala, jutros su nam stigle lepe vijesti da je bebica dobro. Imala je problem pri porođaju, nagutala se vode plodove, pa su morali da joj daju kiseonik da bude na nekim aparatima. Moraće, nažalost da ostane 10-ak dana u bolnici, ali samostalno diše i nije više povezana na one cevčice. Bili smo uplašeni, ali je sada sve super. Poneo sam poklončiće za osoblje koje radi tu i idem Aniti da odnesem sve što je potrebno i stvarno žurim. Rado bih pričao s vama, ali moram da idem - rekao nam je na početku Luka, kog smo sačekali nakon posete Aniti.