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Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković godinama važi za jedan od najskladnijih i najvoljenijih parova na domaćoj javnoj sceni, a svoj privatni život oduvek su se trudili da drže daleko od očiju javnosti i medijskih skandala.

Međutim, već nekoliko meseci se po glumačkim kuloarima šuška o navodnom krahu njihovog braka posle gotovo dve decenije ljubavi.

Ova glasina posebno se rasplamsala tokom letnjih meseci, kada je mnogima zapalo za oko da su supružnici odmor proveli potpuno razdvojeni.

1/5 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Odvojeno letovali

Vojin je deo leta proveo u Crnoj Gori, gde su ga kamere uhvatile u Budvi dok je potpuno sam šetao šetalištem. Bez velike pompe i u svom prepoznatljivom stilu, vreme je provodio daleko od gužve, a potom je na društvenim mrežama pokazao još jedan kutak, koji mu očigledno posebno prija. Nedavno se oglasio i iz vikendice u Čortanovcima, koju su Sloboda i on svojevremeno zajedno izgradili. Ovo mesto za njih ima posebnu vrednost, a glumac je upravo tamo pronašao svoj mir tokom leta, kad nije na moru.

Sloboda je, s druge strane, ovog leta birala sasvim drugačije destinacije. Glumica je boravila na Mikonosu, u Trebinju, zatim u Crnoj Gori, u Ljutoj, mestu koje je za ovu porodicu godinama bilo povezano sa zajedničkim letovanjima. Ovoga puta, međutim, njih dvoje nisu viđeni zajedno na ovim destinacijama.

1/14 Vidi galeriju Sloboda i Vojin Foto: printcsreen/instagram/sloboda_micalovic_boba, Instagram/_njezz_, Instagram/sloboda_micalovic_boba

Nakon primorja Sloboda je otputovala u London, dok je Vojin ostao u Srbiji, a njene objave iz izlazaka i s putovanja bile su u potpunom kontrastu s Vojinovim povučenim načinom odmora.

Dodatno ulje na vatru dolili su nedavni snimci iz emisije "Paparaco lov", kada je njihova ekipa objavila snimak Slobode Mićalović kako završava svakodnevne obaveze, a ono što je odmah upalo u oči i izazvalo pravu pometnju jesu upravo njihovi navodi o razvodu glumačkog para. Kako se moglo videti na snimcima, glumica je sve vreme bila sama i boravila je u stanu u Zemunu, a ne u porodičnom domu na Novom Beogradu, gde je godinama živela sa suprugom.

Naša ekipa uputila se na adrese na Novom Beogradu i Zemunu kako bismo na licu mesta pokušali da saznamo šta se dešava sa ovim glumačkim parom u poslednje vreme.

Foto: Kurir

Komšija s Novog Beograda, gde su Sloboda i Vojin godinama živeli u porodičnom stanu s ćerkama, odmah nam je rekao da u poslednje vreme na ovoj adresi ne viđaju često Mićalovićevu.

- Istina je da se ovde po komšiluku priča da su se razveli, ali niko ne zna sa sigurnošću ništa. Ako je tako, stvarno mi je žao. Bili su fini kao komšije, pristojni ljudi. Vojina srećem gotovo svakodnevno, kad god nije u vikendici u Čortanovcima. Tamo provodi dosta vremena, ali odavde odlazi sam. Slobodu nisam video baš dugo i to mi je baš čudno. Ovde gotovo da nije provela celo leto. Nadam se da će s njima sve biti u redu i da je ovo samo prolazna kriza. Ipak su zajedno toliko dugo. Oni imaju i veći stan i u Zemunu, čuo sam da je ona tamo. Najbolje tamo da se raspitate o njoj - rekao nam je ljubazni komšija iz zgrade u kojoj su glumci živeli zajedno.

Foto: Kurir

Komšinica iz Zemuna potvrdila nam je da Slobodu viđa kod njih u kraju i da su susedi već imali problem s njom.

- Sloboda je tu, već neko vreme je viđam. Deluje mi nešto tužno i zabrinuto. Juče je baš po podne izašla u obližnji park da prošeta psa. Komšinica mi je rekla da neke stanare nervira Sloboda jer parkira auto gde stigne, valjda ne mogu ljudi da prođu od nje. Ovde se pre nekoliko godina i desio onaj incident kad se potukla sa ženom. Ima tu stan već duže vreme. Ovako je inače u redu kao žena. Njenog muža ovde nisam videla, tako da je da moguća ta priča da su se razišli - rekla nam je ljubazna Zemunka.

Glumački par nam se nije javljao na pozive za komentar.

On smiruje situaciju

Podsetimo, iako ni Sloboda ni Vojin nikad nisu želeli da komentarišu nagađanja o krizi, glumica je ranije otvoreno govorila o dinamici njihovog odnosa, ističući da njihov brak nije monoton.

Foto: Damir Derivšagić, ATA images, Pritncreen

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš s cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno. Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše da bi sad trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti - poručila je glumica, dodajući da su prioritete u društvu preuzeli društvene mreže i novac.

Kurir.rs

Sloboda Mićalović: