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Sin pevača Halida Muslimovića, Enis Muslimović, iako izbegava pojavljivanje u medijima, napravio je izuzetak i progovorio je o odrastanju uz poznatog oca, porodičnim odnosima i svemu što je naučio od njega, dok su se njegovi dugogodišnji prijatelji prisetili kakav je pevač bio od detinjstva i koliko ga slava nije promenila.

Enis ne krije koliko je ponosan na oca, kojeg opisuje kao velikog borca, čoveka koji je sve što danas ima stekao sopstvenim radom i trudom.

- Pa Halid je kao tata jedan od najboljih očeva koji postoje. To kroz njegov život, koji sam ja sa njim odrastao od početka do kraja, je neopisivo. Jedan veliki borac od nule pa do ovog dela što je sad sve izgradio, svaka čast njemu - rekao je Enis.

Govoreći o detinjstvu i odrastanju uz pevača, otkrio je da je Halid od njega odmalena očekivao disciplinu, rad i posvećenost obavezama.

- Odmalena je sve bilo: "Hajmo rad, hajmo ustaj, hajmo trening, hajmo škola, hajmo nešto raditi, hajde sa mnom na putovanja, pevanje". Uvek je bilo nekih zanimacija i poslova da od mene napravi čoveka. Sve je bilo pričom, imao sam i ja neki nivo gde mogu nešto da tražim, gde ne mogu. Razumeo sam to, nisam tražio nešto vau od onoga što normalno deca mogu da dobiju, ali pružio mi je i više nego što sam očekivao.

Enis je priznao i da nije uvek bilo lako biti sin poznatog pevača, posebno zbog događaja o kojima se pisalo u medijima, a za koje je, kako kaže, znao da nisu istiniti.

- U nekim trenucima jeste i nije. Na njegove česte odlaske od kuće sam navikao odmalena, tako da mi je to postalo standard neki, al' neka dešavanja koja se u medijima pokažu, a ja znam da to nije istina, pa onda u kući je malo ta situacija teška, ali iznesemo mi to dobro.

Ipak, ističe da su porodična bliskost i razgovor bili najvažniji kada su se suočavali sa teškim situacijama.

- Kao i svaka familija, što smo više zajedno, to smo sve jači i jači. On je glava kuće i otac je otac.

Foto: Kurir

Kao najvažniju životnu lekciju koju je dobio od oca izdvojio je sposobnost da oprosti i nastavi dalje, bez obzira na prepreke.

- Da prašta i ide dalje kroz život koliko god pao - rekao je Enis za Blic.

O Halidu su govorili i prijatelji iz Prijedora, koji ga poznaju još iz školskih dana. Kako ističu, pevač je i posle više od četiri decenije prijateljstva ostao isti, vedar i spreman za šalu.

Jedan od njegovih prijatelja prisetio se da su vršnjaci, ali da je zbog Halidovih brojnih obaveza često upravo on bio taj koji je bio spreman da mu priskoči u pomoć.

1/5 Vidi galeriju Halid Muslimović Foto: Kurir

- Halid Muslimović i ja smo '60. godište, to je ta generacija, ja sam četiri meseca stariji od njega i onda se zezamo ko će kome ići po cigarete. Ali uvek ja nađem vremena pošto on ima više obaveza, tako da ja stojim pri ruci - ispričao je prijatelj.

Govoreći o Halidovom detinjstvu, prijatelj je istakao da je pevač vrlo rano naučio koliko je teško zaraditi novac.

- To je dete koje je naučilo samo što je prohodalo kako doći do dinara, kako ga je teško zaraditi. On to i danas pokazuje svojom veličinom - rekao je.

Njegov dugogodišnji prijatelj naglasio je i da Halid nije dozvoljavao da ljudi oko njega primete kada mu je teško.

- Kad vidite Halida, on je uvek nasmejan. Ja mislim da ga nikad niste mogli videti da je bio tužan, iako je u duši bio tužan, ali nikad nije želeo svojim prijateljima koji ga slušaju i koji ga cene da pokaže da ima neku nervozu - rekao je.

Prijateljica je, s druge strane, istakla njegovu humanost i brojne nastupe na kojima nije želeo da naplati svoj angažman.

- On je humanista. Mnogo koncerata je uradio besplatno za bolesnu decu, za bolesne ljude, za bilo koje prilike gde bi čovek mogao da zaradi pare, on to nije hteo. On je čovek koga ti vidiš da je dobar, u licu kad ga pogledaš vidiš da je dobar.

Prijatelji su se prisetili i brojnih zajedničkih putovanja širom bivše Jugoslavije, a jedan od njih ispričao je i anegdotu iz Slovenije, kada im se tokom zime pokvario kombi.

- Putovali smo jednom prilikom i sipali smo gorivo u Sloveniji, pre negde Jesenica, januar je bio mesec i čudno mi radi auto, kažem: "Kako tebi radi?", kaže: "Super, prede kao mačak". Samo, na ulaz u tunel auto se ugasi, minus 10, 15, i vetar bije u kosti, šta ćemo sad, kaže Marko gitarista: "Hajde da ispustimo gorivo negde ovde", rekoh: "Jesi li normalan, čoveče, otići ćemo na robiju pet godina". Gurali smo po onakvom vetru tri kilometra kombi - prisetio se uz smeh.

Osvrnuli su se i na period osamdesetih godina, kada su Halida pratile brojne obožavateljke. Ipak, kako kažu, popularnost ga nikada nije promenila.

- Kad on prođe čaršijom, to znači da će biti neki koncert, neka zabava. Sam njegov izgled, optimizam, na kraju krajeva lep je čovek i sve se to nekako ukomponovalo, i to njegovo pevanje - rekla je prijateljica.

Jedan od drugova otkrio je i kako ga zove:

- Ja ga zovem Lepi.

Na pitanje da li su uspevali da ga odbrane od brojnih obožavateljki, prijatelj je kroz osmeh odgovorio:

- Ma bilo je svega!

Njegova prijateljica dodala je da su devojke često trčale za njim, ali i da je život na estradi zahtevao brojna odricanja.

- Znam da su trčale za njim. Imale su zašto i na kraju krajeva čitav svoj život je proveo na estradi i to je normalno, život koji zahteva i odricanja i nespavanja, ali evo opet kad nađe životnu saputnicu koja ga prati i koja je srećom iz tog istog zanimanja, onda zna kako je njemu...

Prijatelji su ponosni što je Halid ostao jedno od prepoznatljivih imena Prijedora, ali i što je svoju muziku pronosio širom sveta.

- Ja sam ponosna što sam sugrađanka Halida Muslimovića jer je on stvarno ime Prijedora, kao i svoje ime, proneo putem cele naše bivše Jugoslavije. Halid je jedno dobro stvorenje, dobar čovek, osim da ne kažem da je jedan od najboljih pevača naše estrade narodnih pesama i sreća da ga imamo i da još tu našu sevdalinku, našu pesmu, pronosi širom sveta.

Za sam kraj, prijatelji su istakli da je upravo Halidova borbenost jedna od njegovih najvažnijih osobina.

- On se ničega u životu ne boji, uvek je fajter u životu i znao je da mora uspeti da bi bilo svima lakše pored njega. Ne samo njegovoj porodici, sestri i braći, već i ljudima koji ga okružuju - rekli su prijatelji za Blic.