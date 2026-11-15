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Danica Balabanović otvorila je dušu o najtežim trenucima u svom životu, te u emotivnoj ispovesti otkrila da je nakon odlaska sina upala u tešku krizu i želela da sebi oduzme život, a tragediju je u poslednjem trenutku sprečio njen kolega. Govorila je o svojoj sudbini i bolnom razlazu sa naslednikom koji ju je slomio.

Pevačica nije skrivala koliko ju je rastanak sa sinom pogodio i emotivno dotukao:

„Moj sin je otišao od mene. Tog dana me je ostavio kao 'poslednju krpu'“.

Govoreći o posledicama koje je taj događaj ostavio na njeno zdravlje, prisetila se situacije kada se srušila u stanu, pri čemu je veće povrede i teže posledice sprečila njena kuma:

„Toliko me je bolelo da sam potpuno pala. Da nije bilo moje kume Danijele, koja je krstila mog sina, ne znam šta bi se dogodilo. Ona živi na trećem spratu, a mi smo bili na četvrtom i stalno smo se čule telefonom. Kada se vratila s posla, primetila je da joj se ne javljam. Imala je ključ od stana, pa se popela i jedva otvorila vrata jer sam pala odmah pored njih. Tada sam udarila glavu“.

Kolega sprečio tragediju u poslednjem trenutku

„Za mene je to bilo strašno. Jednostavno, želela sam da sebi oduzmem život. Spremila sam se da se obesim, ali je tada naišao kolega. To su bili zaista teški trenuci. Posle svega sam se ispovedila. Bilo je strašno, to su stvari koje čovek teško može da opiše“.

Iako je prošla kroz izuzetno bolan period, Danica je istakla koliko joj sin i dalje znači i kako se osećala kada je ostala bez njega:

„Moj sin je moj život, moj svet, moj vazduh. Zamislite da odjednom ostanete bez svega toga. Osećate kao da više ne možete da dišete“.

Pevačica je dodala da je zahvalna Bogu što je ostala živa, poručivši da ne želi sažaljenje javnosti, već da svojom pričom pruži podršku svima koji prolaze kroz teška životna iskušenja.