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Katarina Živković imala je nastup u svom rodnom gradu Leskovcu, a danas je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal". Kaća je govorila o svom gradu, uspehu, porodici, a dotakla se i situacije u kojoj se našao Veljko Ražnatović.

- Nikada nisam radila u Leskovcu, i eto sada imam tu uspomenu da sam nastupala pred svojim ljudima i bio je prvi put, ali ne i poslednji. Ponosna sam na svoj grad i na svoju publiku, došli su što me vole da me slušaju i to mi je jako drago. Bila je moja porodica na nastupu, dosta mojih poznanika i dosta ljudi koji su mi dragi

Govoreći o komentarima da u poslednje vreme zrači posebnim zadovoljstvom, pevačica je naglasila da ju je rođenje deteta potpuno promenilo:

- Iskreno kako sam postala majka, to me je učinilo najsrećnijom ženom na svetu. Ovo je neka nova Kaća, a ja sam tip i kada mi je bilo loše, nisam pričala o tome. Ja se trudim da mi energija bude dobra i da tako zračim.

Katarina Živković uveliko priprema novi album, a otvoreno je progovorila i o vrtoglavim novogodišnjim honorarima, injekcijama za mršavljenje, ali i o suprugu koji joj je najveća podrška.  Foto: Privatna arhiva

Pevačica je otkrila i da priželjkuje proširenje porodice, naglašavajući snažnu emotivnu vezanost za sina:

- To mi je želja naravno, a ja sam majka koja je mnogo vezana za svoje dete, i on mi je sve na svetu.

Kaća se osvrnula i na nedavnu reakciju Veljka Ražnatovića, koji se javno pobunio nakon što su njegovom najmlađem sinu u vrtiću obukli suknjicu kao kostim za predstavu.

- Veljko svaka čast što si to rekao, i što si otkrio šta se radi po vrtićima

Katarina je na samom kraju razgovora otkrila šta sebi želi u Novoj godini:

- Pevam u Beogradu, i odmah se vraćam kući, a što se tiče još jedne bebe, biće kako Bog kaže, ja sebi želim dijamante u Novoj godini - rekla je Kaća i priznala da se savetuje sa svojim suprugom o njenim pesmama:

- Parovi treba da učestvuju u svemu, i bitna je komunikacija i podrška, jer je to zajednica i sve treba zajedno da se rešava - rekla je Kaća za "Premijeru vikend specijal".

Kurir.rs

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