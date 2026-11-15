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Goga Sekulić se u društvu Dejana Milićevića uputila za Barselonu, a na aerodromu u Beogradu srela se sa novinarskim ekipama i tom prilikom otkrila da će tamo snimati spot za novu pesmu, ali je progovorila i odnosu sa bivšim mužem.

Kako je priznala kroz osmeh, u njenom spotu biće i njen bivši suprug Uroš.

"Uspeli smo ga ga ubedimo"

- U Barseloni. Otkriću, radim u teretani kod bivšeg muža. Uspeli smo da ga ubedimo da i on bude u spotu. Uvek ljubavi ima, ja sam puna ljubavi - rekla je Goga Sekulić, pa progovorila o pomirenju:

1/4 Vidi galeriju Goga Sekulić sa bivšim mužem Foto: Printscrean

- Mi se nismo svađali da bi se u tom smislu mirili. Ako misliš emotivno, to se nikad ne planira. Ja sam slobodna žena, uživam u svojoj slobodi. On kaže da je slobodan.

Osim toga, pevačica je otkrila i da li joj prilaze muškarci:

- Oni hrabriji uvek smeju da priđu. Ja stvarno sad nemam vremena.

"Mi smo se preselili u Cirih"

Govoreći o razvodu, Goga je priznala da joj papir još uvek nije stigao, a trenutno prema njenim rečima, čekaju i odobrenje za školovanje sina u Cirihu.

- Ja sam se razvela, nisam dobila papir još uvek. Mi smo se preselili sin i ja u Cirih - rekla je ona i otkrila kakvi su joj planovi za budućnost.

1/5 Vidi galeriju Promenila navike Foto: Dejan Milićević, Dejan Miličević

- U Cirihu smo zvanično, čekamo odobrenje za školu za Vasu. U Beogradu je upisan, pa ćemo u hodu odlučiti da li je to Švajcarska ili Srbija - rekla je ona za "Blic".

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