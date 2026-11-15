Slušaj vest

Marko Gačić danas je dobio sina, a ubrzo nakon toga se na društevim mrežama prvi put oglasila njegova bivša žena Goga Gačić. Iako je iza njih turbulentan period, ona je u punom sjaju nakon vesti da su njena deca iz braka sa Markom dobila brata.

Na svom storiju na Instagramu je objavila atraktivnu fotografiju iz automobila na kojoj šalje poljubac.

Goga Gačić Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, domaća javnost je brujala o preljubi koju je počinio Marko dok je bio u braku sa koleginicom Gogom. Ta prevara je rezultirala njegovoj vezi sa tadašnjom ljubavnicom Saškom, a danas - ženom sa kojom je dobio dete.

"Čeka se sudska presuda"

Nekoliko meseci nakon što su zvanično podneli papire za razvod, Goga je okončala brak sa Markom. On se tada na ročištu se nije pojavio, već samo njegov advokat, a Goga je nedavno iskreno progovorila o odluci da se razvede:

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila je ona tada, a potom dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić Foto: Printscreen Instagram, Instagram, Printscreen

I dalje se čuju

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

Goga o podeli imovine

Podsetimo, Goga je nakon razvoda progovorila o podeli imovine, kao i kako će deci jednog dana sve objasniti.

1/5 Vidi galeriju Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Ako me budu pitali... Ne znam kako ću im objasniti. Deca rastu i sve će sami shvatiti. Probala sam da ih zaštitim od svega, neke stvari zadržavam privatno za sebe, nisam sve ni otkrila. Kad se budem selila to će biti negde u blizini jer deca su tu 10 godina i obožavaju baku i deku. Deca će ih uvek viđati gde god se ja budem nalazila. Oni su divni ljudi, obožavam ih - priznala je ona za "Blic", pa se dotakla podele imovine.

- Dogovorili smo se, to je sve rešeno sporazumno. Ne bih komentarisala da li sam zadovoljna time što je pripalo meni - zaključila je ona nedavno.

BONUS video: