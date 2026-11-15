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Osim što se bavi muzikom, pevač Nenad Jovanović Blizanac počeo je da snima vlogove, a nedavno je u jednom detaljno opisao problem u kom se našao na aerodromu, kada je morao da doplati 52.000 dinara.

- Bože svašta! Izdali su mi kartu sada na aerodromu ali su mi rekli da mesta u avionu nemam. Izvadili su nam kartu na pogrešno ime, kolegi. Sad smo platili 52.000 dinara novu kartu. Šta da se radi, bitno da se lova okreće, koliko vidim mi ćemo zakasniti i na ovo malo aviona što nam je ostalo - kroz osmeh je pričao Nenad.

1/5 Vidi galeriju Nenad Jovanović Blizanac Foto: Printscreen Youtube / Nenad Jovanovic Blizanac

Sa njim je bio i njegov član benda, kome su i izvadili kartu na pogrešno ime, pa su za novu kartu izdvojili navodno skoro 500 evra.

"Videla je da sam neozbiljan i prestala da se javlja"

Podsetimo, Nenad je nedavno ispričao prvi put sve o ljubavi sa suprugom Jovanom.

On je otkrio da je ona imala brak pre njega iz kojeg ima sina, a da se udala nakon što su njih dvoje prvi put raskinuli. Upoznali su se kada je Jovana postala punoletna, ali tada njihova veza nije dugo trajala.

- Mi smo se smuvali kad je imala 18 godina, ja sam tada imao 26. I ona je tada skapirala da sam neozbiljan tip, igrao sam kantere po celu noć izgubljen čovek u svemiru.. I ona je posle dve nedelje prestala da mi se javlja na telefon, ja sam je zvao i deprimirao sam se teže, ali stvarno - rekao je na početku nenad u emisiji "Amidži šou" pa nastavio:

1/7 Vidi galeriju Nenad Jovanović Blizanac Foto: Damir Hodžić

- I onda smo se posle par godina sreli ponovo na parkingu kod hotela Jugoslavija i čekam na rampi da prođem i vidim jednu devojku koja gleda u mene i vidim poznata mi je. Ali kratka kosa, mršava... I ona mi prilazi i kaže: "Je l ti to mene ne prepoznaješ?", rekoh: "Jovana, jesi li to ti, šta ti se desilo?" I ona kao ajde drago mi je da te vidim, rek'o čekaj daj mi broj telefona da se čujemo... - priseti se Nenad ponovnogm ali sudbonosnog susreta sa sadašnjom suprugom s kojom ima dvoje dece.

Nenad je istakao da je odmah znao da s njom želi brak pa s tom temom nije čekao.

Prosidba na drugom sastanku

- I tu krenemo drugi put da se zabavljamo i posle drugog sastanka ona mi kaže da je bila u braku i da ima sina iz prvog braka... Ja je pitam da li bi rodila i meni decu, rekla je da bi... I to je bilo kao prosidba, totalno sam bio poludeo za njom i prvi i drugi put - otkrio je Nenad Jovanović.

Inače, Jovana je bila balerina u pozorištu, a važi za jednu od najlepših žena pevača.

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