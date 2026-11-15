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Po povratku iz Sofije, Dragana Kojića Kebu je na beogradskom aerodromu dočekao sveže oženjen sin Igor Kojić, a pevač je odvojio vreme za okupljene medije i tom prilikom progovorio o sinu i snaji, te otkrio zbog čega nije prisustvovao venčanju. Osim toga, govorio je i o odnosu sa Lepom Brenom, ali i o dešavanjima u "Zvezdama Granda".

1/4 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba Foto: Ilija Ilić

"Oni su hteli da bude bez roditelja"

- Dobro sam, pevao sam u Sofiji, super je bilo, odlično. Pitate me za venčanje sina? Uh, uvek isto pitanje. Biće slavlja. Daće Bog biće sve u redu. Pao je selfi sa Nikolinom, super je snajka. Nisam pričustvovao venčanju, oni su tako hteli da bude. Bez roditelja, da. Videli ste lepe slike, i ja sam postavio - rekao je Keba prvo.

Igoru je kumovao bivši golman Crvene zvezde Milan Borjan, a prema Kebinim rečima, oni su dugogodišnji drugari.

Igor Kojić Foto: Screenshot/instagram

- Borjana je izabrao za kuma, odavno su drugari. Druže se ja mislim 20 godina. Borjan obožava da se veseli uz muziku. Igor dolazi po mene, kažete? Ne znam ko dolazi... (smeh) - dodao je pevač.

Evo zašto ne ide na slavu kod Brene i Bobe

Osvrnuo se i na odnose na estradi, te je otkrio zbog čega više ne ide na slavu kod Brene i Bobe.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Kurir/S.U.

- U kakvom odnosu sam sa Brenom? Ne viđamo se kao nekad. Slava im je sledeće nedelje, da... Što više ne idem kod njih na slavu? Proredi čovek vremenom gde će, odabereš svoj mir nekako, malo se smiriš. Nemiran sam bio previše - rekao je potom Dragan Kojić.

Keba je progovorio i o popularnom takmičenju "Zvezde Granda":

"Dešavaju se sukobi..."

- U Zvezdama Granda se dešavaju sukobi, al' to je sve da bi pomogli mladim snagama, mladim pevačima. Uvek smo najgledaniji, od prve emisije! Ko kaže drugačije, laže - kazao je Keba za "Blic", a malo potom se pojavio Igor u automobilu.

1/6 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija

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