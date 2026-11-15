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Iza jednog od najvećih hitova pokojnog Tošeta Proeskog, čuvene balade "Soba za tugu", krije se potresna životna priča čoveka koji je stihove napisao iza zatvorskih rešetaka, nakon što je počinio ubistvo.

Iako je Toše tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 16. oktobra 2007. godine, sećanje na njega i dalje živi kroz njegove pesme, koje publika sluša sa istom emocijom kao i pre mnogo godina.

Toše Proeski Foto: Kurir štampano, Kurir / Marina Lopičić, Printscreen/Youtube

Naime, tekst za "Sobu za tugu" napisao je muškarac koji je u tom trenutku služio zatvorsku kaznu. Iza rešetaka se našao zbog teškog zločina – ubistva ljubavnika svoje supruge.

Njegovi stihovi, prožeti bolom i teškim emocijama, nekako su dospeli do Tošetovog menadžera, koji je odmah prepoznao njihov potencijal i predložio pevaču da ih pretoči u pesmu. Toše je prihvatio predlog, a numera je ubrzo postala jedan od njegovih najvećih hitova.

Ono što ovu priču čini još neobičnijom jeste činjenica da autor nije želeo nikakvu novčanu nadoknadu za svoje stihove. Imao je samo jednu želju - da dobije posvetu na originalnom izdanju albuma.

Toše Proeski ostavio je neizbrisiv trag Foto: Profimedia, Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

Njegov zahtev je ispunjen, a tako je jedna tragična životna priča, nastala iza zatvorskih zidina, postala deo muzičke istorije i pesma koja i danas izaziva snažne emocije kod publike.

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31:11
Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV