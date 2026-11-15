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Folk zvezda Tanja Savić bez zadrške je govorila o borbi za potomstvo sa jedanaest godina mlađim izabranikom Muhamedom Mukijem Bešićem, sa kojim je već pet godina u skladnoj vezi. Kako bi se ostvarila u ulozi majke ponovo, pevačica ne krije da planira da potraži pomoć medicine i podvrgne se vantelesnoj oplodnji, a otvoreno razmišlja i o usvajanju.

Pored planova za proširenje porodice, ona se osvrnula i na negativne komentare na društvenim mrežama, kao i vaspitanje svojih sinova.

- Mnogo ljudi nam piše, ima mnogo hejtera, to su ljudi koji stoje iza tastature i svoje slobodno vreme tako provode. Ima i zluradih komentara. Oni misle da ja Mukija držim tu i zezam ga i da mu neću rodite dete. Ja želim da Mukiju rodim dete, svi se bore za potomstvo, pa i mi. Mi jesmo u tom nekom procesu, mi smo zajedno pet godina i normalno je i da radimo na bebi, ali verovatno da mora da se ubaci i pomoć medicine i stručnih lica da se oplodnja desi. Nije nemoguće, postoji i vantelesna oplodnja, ja imam skoro 42 godine i polako mi taj biološki sat otkucava. Ja mislim da dok se čovek ne sredi, ako odem na planinu i ne viđate me duže vreme da znate da radim na bebi - rekla je pevačica i dodala:

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

- Ne treba odustajati, nisam ni prva, ni poslednja. Borim se i boriću se. Kad sam pitala decu da li bi voleli da mama rodi s Mukijem još jednu bebu sa Mukijem, oni su rekli da su oni već veliki, ja sam im rekla da je to još bolje jer ima ko da čuva bebu. To je dobitna kombinacija ako nas Bog pogleda, ja bih plakala od sreće - poručila je Tanja i progovorila o usvajanju dece.

Usvojili bismo dete

- Zašto da ne? Usvojili bismo dete, ja sam takva da bih pomogla svima, usvojila bih crnče, usvojila bih decu u Africi, otvorila bih azil za pse. Ta nedužna bića bih zaštitila. Veoma sam empatična - rekla je pevačica i otkrila da li se plaši momenta kada će sinovi porasti i osamostaliti se.

- Samo se bojim pošto sam ja balkanska majka, tako smo odrastali. Večito sam ja ta koja prinosi duks, oblači decu. Decu moramo usmeriti i ja ih od sada učim već da ih život neće maziti - pričala je Tanja u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

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