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Mnogi i dalje pamte razgovor Milice Veselinović sa mamom u rijalitiju "Zadruga", koji se dogodio pre pet godina. Majka je tad molila Milicu da ne bude u vezi sa Mensurom Ajdarpašićem, a najcitiraniji deo njihovog razgovora je onaj u kom se spominje "pufnati zec" i "deda Pera".

Poznati hrvatski pevač Jakov Jozinović došao je na ideju da nasmeje mnoge, pa je inspiraciju pronašao baš u pomenutom razgovoru.

Jakov se tako snimao uz čuvene reči: "Imamo zeca, malog pufnatog, kupili smo ga u Niš, znači super je sve, stvarno, hvala Bogu! Zdravo, pravo, deda Pera umro".

"Napokon u gradu u kom je kupljen pufnati zec", napisao je Jakov u opisu objave, koja je odmah pokrenula mnoštvo komentara.

Posle Niša stiže Beograd

Podsetimo, mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović odlozio je koncerte koje je prošlog meseca trebalo da održi u beogradskoj Areni, a nedavno se oglasio novim saopštenjem. Nakon što je naveo da će prvi koncert u Areni biti 28. novembra, Jakov je potom otkrio i datum drugog koncerta na istoj lokaciji.

- Dragi moji, napokon imamo novi datum našeg drugog koncerta u Beogradu!!! Koncert koji je prvobitno bio predviđen za 25.10. održaće se 29.11.2026. Sve kupljene ulaznice vrede za novi termin, bez potrebe za zamenom. Ako vam novi datum ne odgovara, povrat novca možete ostvariti na sledeći način: Ulaznice kupljene na prodajnim mestima: Povrat je moguće ostvariti na mestu kupovine, uz dostavljanje fizičke ulaznice i fiskalnog računa. Ulaznice kupljene online: Zahtev za povrat potrebno je poslati na e-mail adresu. Hvala vam od srca na strpljenju, razumevanju i podršci. Jedva čekam da se vidimo u Beogradu! Vaš Jakov - napisao je u saopštenju Jakov.

Pogledajte dodatni snimak: