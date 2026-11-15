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Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Kristina Spalević govorila je o svom životu. U potresnoj ispovesti kroz suze je pričala o teškoj bolesti brata sa kojom se suočila cela porodica, vršnjačkom nasilju za koje će njena porodica saznati tek iz ovog videa i Krstijanu Goluboviću sa kojim ima dvojicu sinova.

Ona je prvi put govorila o životnim brodolomima kroz koje je prošla, kroz suze je ispričala priču o bolesnom bratu i svemu što je zadesilo njenu porodicu zbog koje su prodali imovinu.

- Moram da priznam da se i dalje sastavljam i tražim. Postoje momenti padova i sad sam u takvim nekim situacijama, ali generalno je zanimljivo upoznati sebe ponovo. Toliko sam izgubila sebe da mislim da se meni promenila fizionomija, između ostalog rekla je Kristina.

Životne nedaće naterale su Kristina da brzo odraste kako bi shvatila i prihvatila sve što se dešavalo u porodici.

1/9 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

“Dobila sam brata koji je u zdravstvenoj situaciji kakvoj jeste i moji roditelji nisu mogli da budu toliko prisutni u mom životu. Majka je bila sa bratom i do godinu dana je znala da ostane u bolnici, a otac je bio na terenu kao vojno lice, to neko rano detinjstvo su bili odsutni i gajila sam se kod bake u Bosni koju stavljam na prvo mesto. Sve mi je bilo tu, jer sam kod bake imala sve“, ispričala je Kristina.

Kristina je prvi put otvorila dušu i progovorila o bratu, pa se u suzama prisetila ovog perioda života.

“Tog perioda se grozno sećam. Moj brat je tri godine mlađi od mene i moj brat ima kombinaciju više različitih dijagnoza. To je specifična situacija i rekli su mami i tati da on ima sto posto oštećenje mozga, sećam se toga kroz maglu, ali nikad nisam roditeljima htela da diram rane. Sve smo prodali zbog lečenja, tolike terapije i ništa nije pomoglo. Često je imao napada i u tim momentima sam mislila da neće preživeti i uvek mi je izgledalo da umire, divim se sama sebi kako mogu ovo da pričam. To su traume koje su mi ostavile ozbiljne posledice. Moja majka je za mene ozbiljan heroj, osoba kojoj su saopštili da će joj dete greškom lekara čitavog života biti biljka i moji roditelji su baš redak primer da u takvim slučajevima ostanu zajedno. Najstresniji dan u životu mi je odvajanje od brata i mislim da deset dana nisam spavala, toliko da su mene vodili na preglede. Nikad neću zaboraviti dan kad je odlazio iz kuće i kad sam išla da ga posetim, nikad se nisam navikla. Uvek mi je strašno, jer ne znam kakva će me slika dočekati i znam da ću morati da odem. Strašan je osećaj okrenuti se i otići i neke stvari se nikad u životu ne prihvataju“, kroz suze pričala je Kristina.

"Od Kristijana dobijam pretnje"

Kristina je otkrila kako je došlo do toga da potpiše ugovor i uđe u rijaliti "Zadruga". Ne krije da joj je baka, koja joj je bila najveća podrška, kada joj je to saopštila, rekla: "ja idem u Drinu da skočim".

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Žestoko se dotakla i Kristijana Golubovića sa kojim je dobila dvojica sinova, a onda je usledio pakao.

“Najviše me nervira kada moram da kažem njegovo ime i pokušavam uvek da biram reči zbog dece, ali mislim da je to moja najveća sramota. Brzo nakon rijalitija sam ostala trudna i tu trudnoću sam izgubila i mislim da je to bio znak od Boga i trebala sam da pratim znakove kraj puta, jer sam svaki dan prolazila agoniju“, priča Kristina, a onda je šokirala i drhtavim glasom rekla “kakve pretnje dobijam na dnevnom nivou, čist strah sam osetila poslednjih par dana i rekla sam bojim se da ću završiti kao Ksenija Pajčin“.

kurir / blic

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