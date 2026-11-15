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Muzička zvezda, Saša Matić priredio je publici u Australiji večeri za pamćenje. Među brojnim gradovima na njegovoj australijskoj turnneji posebno su se izdvojili Sidnej i Melburn, gde ga je dočekala brojna publika, spremna da od prvog takta zapeva s njim. Pevalo se glasno, od prvih redova do kraja dvorane, a uz njegove najveće hitove malo ko je ostao na mestu.

„Kralj izgubljenih stvari“, „Nađi novu ljubav“, „Kad ljubav zakasni“ i „Anđeo čuvar“ publika je pevala uglas. Koliko su njegove pesme omiljene među ljudima koji žive hiljadama kilometara od rodnog kraja, najbolje se čulo kad bi Saša na trenutak prepustio refren publici.

1/9 Vidi galeriju Saša Matić koncert Foto: Kurir

„Kad je publika zapevala, zaboravio sam da sam na drugom kraju sveta. Neki ljudi su mi posle nastupa pričali da uz moje pesme obeležavaju svadbe i rođendane, a da ih puste i kad im nedostaju njihovi. To me je baš dirnulo. Lepo je kad pesma postane deo nečijeg života, pa ti čovek u Sidneju ili Melburnu ispriča priču koju ćeš poneti kući i pamtiti dugo posle koncerta“, kaže Matić.

00:43 Sasa Matic u Melburnu Izvor: Kurir

Druženje se nastavilo i van bine. Domaćini su Sašu i njegovu ekipu vodili u omiljene barove i restorane, gde se uz večeru pričalo o koncertima, životu u Australiji i pesmama koje ih vezuju za rodni kraj. Saša je posebno izdvojio gostoprimstvo domaćina, koji su se potrudili da se njegova ekipa i posle nastupa oseća kao među prijateljima.

03:33 Saša Matić Koncert Izvor: Kurir

Po povratku iz Australije, Sašu Matića do kraja godine čekaju još dva velika koncerta. U Areni Varaždin nastupiće 5. decembra, a 26. decembra pevaće u niškoj hali Čair. Za 31.decembar Saša će održati koncert na trgu u Herceg Novom.

06:22 Saša Matić Koncert 2 Izvor: Kurir

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