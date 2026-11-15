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Sutra, 16. novembra, SPC i njeni vernici obeležavaju Svetog Đorđa - Đurđic, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, a među njima je i vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, koji za sutrašnji dan učesnicima Elite priredio pravo iznenađenje, te napravio potpuno promenu u programskoj šemi.

Tokom sutrašnjeg dana, učesnici "Elite" proslaviće jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, Svetog Đorđa - Đurđic, što je ujedno i krsna slava vlasnika i direktora Pink Media Grupe, Željka Mitrovića.

I pored bogate trpeze, domaćinske atmosfere i slavlja kakvo dolikuje, Željko Mitrović spremio je za učesnike još mnogo iznenađenja, a jedno od njih je to da će se za dobru atmosferu pobrinuti, ni manje, ni više, nego pevačica Vanja Mijatović.

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Printscreen

Vanja je, naime, poznata po tome što gde god da se pojavi i kada god pusti glas, napravi atmosferu za pamćenje, pa ne sumnjamo da će tako biti i sutra, kada će zajedno sa bendom ušetati na kapiju velelepnog imanja u Šimanovcima.

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