ODLUČENO JE! Biće promena u Eliti 10, evo šta je najavljeno
- U Eliti 10 sutra će biti obeležen Đurđic, krsna slava Željka Mitrovića i jedna od najrasprostranjenijih slava.
- Mitrović je za učesnike pripremio iznenađenje i potpuno promenio programsku šemu za taj dan.
- Za atmosferu će biti zadužena pevačica Vanja Mijatović, koja stiže sa bendom u Šimanovce.
Sutra, 16. novembra, SPC i njeni vernici obeležavaju Svetog Đorđa - Đurđic, jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, a među njima je i vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, koji za sutrašnji dan učesnicima Elite priredio pravo iznenađenje, te napravio potpuno promenu u programskoj šemi.
Tokom sutrašnjeg dana, učesnici "Elite" proslaviće jednu od najrasprostranjenijih krsnih slava, Svetog Đorđa - Đurđic, što je ujedno i krsna slava vlasnika i direktora Pink Media Grupe, Željka Mitrovića.
I pored bogate trpeze, domaćinske atmosfere i slavlja kakvo dolikuje, Željko Mitrović spremio je za učesnike još mnogo iznenađenja, a jedno od njih je to da će se za dobru atmosferu pobrinuti, ni manje, ni više, nego pevačica Vanja Mijatović.
Vanja je, naime, poznata po tome što gde god da se pojavi i kada god pusti glas, napravi atmosferu za pamćenje, pa ne sumnjamo da će tako biti i sutra, kada će zajedno sa bendom ušetati na kapiju velelepnog imanja u Šimanovcima.
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