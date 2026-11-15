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Sloba Radanović uputio je punu podršku Veljku Ražnatoviću nakon što se brzinom svetlosti pročulo za situaciju u kojoj se bokserov sin našao. Kako je istakao Radanović, i on bi isto reagovao kada bi se dogodilo da njegovom sinu obuku suknjicu u vrtiću.

Kako je rekao, kada pogleda ko ga zbog toga napada, "tada tek vidi da je sto odsto u pravu".

Sloba Radanović Foto: Printscreen Pink

"Razumem da vaspitačice rade po programu, ali..."

- Momak je potpuno normalno odreagovao. Negativan komentar imaju samo ljudi koji nemaju decu i koji su u nekim svojim tripovima. Isto bih reagovao. Mnogo sve to olako prolazi. To dete stiče neke uzore već u vrtiću. Kostim može da bude bez suknje, ne vidim kad je postalo normalno da dete tako nešto nosi. Razmenili smo Veljko i ja par poruka, razumem ga i ja bih isto. Razumem da vaspitačice rade po programu, ali ovo je do ljudskosti i neka normalnost - počeo je Radanović u "Premijeri - Vikend specijalu", pa je dodao:

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Kad vidim ko me napada zbog toga, tek tada vidim da sam sto odsto u pravu. Svi skreću s teme, vrše neke diverzije, gledaju ko je Veljko, ko su mama i tata, a niko ne govori da je dečko u pravu; skreće se sa teme. Ne mogu da ga ocrne, to je momak koji je mogao totalno drugačijim životom da živi, on je odabrao da živi na selu i da ima veliku porodicu, da se posveti veri... Njegova tašta mi je čak dolazila na nastupe, mnogo dobri ljudi i pošteni.

O Ceci

Zatim, osvrnuo se na Veljkovu poznatu majku, pevačicu Cecu Ražnatović.

1/7 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Kurir TV

- Ceca je iz svega i svih problema i komentara izašla dostojanstveno i to je recept kako da izađeš iz svega toga. Što se vaspitanja tiče, mislim da sve potiče iz kuće. Sve treba dozirati na neki normalan način, da dete vidi na delima kako da se ponaša; kao mali, oni upijaju sve. Ako mi njih usmerimo na pravi put i držimo ih na tom putu, mislim da "nema zime". Kod nas je Jelena (supruga) "opasniji policajac", ja ne mogu da budem strog i kad se pravim da sam strog, Jelena se nasmeje. Znam da pošaljem u ćošak i da pokažem strogoću na neki drugi način. Sve je to normalno, treba ih pustiti dok to ne ode u neku krajnost i bezobrazluk - smatra Sloba.

Veljkova reakcija zbog suknjice

Podsetimo, Veljko je otkrio da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla dečaka u kostimu bubamare, za koji je on smatrao da zapravo predstavlja žensku suknju. Ovaj prizor izazvao je njegovu reakciju, a posebno ga je pogodilo objašnjenje koje su, prema njegovim rečima, dobili od zaposlenih u ustanovi.

- Dobar dan. Ja ne pravim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i za Srbiju generalno, kao i za hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da je moja žena došla u vrtić i da je našem najmlađem sinu navučen "kostim“ bubamare, koji je zapravo ženska suknja - započeo je Veljko.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Kako je dalje objasnio, kada su pitali zbog čega je dečaku dat takav kostim, dobili su odgovor da su svi kostimi dostupni deci i da svako može da izabere šta želi.

- Kada smo pitali zašto je to tako, rekli su nam da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam pitao da li tu postoji vaspitač koji može da objasni detetu: "Sine, ovo je za žensko, ovo je za muško“, odnosno da li se pravi takva razlika. Oni su rekli da je to po novom pravilniku sve u redu i da nemaju pravo da prave takvu razliku. Dodali su i da, ako mi želimo tako da postupamo, moramo da promenimo vrtić - ispričao je Ražnatović.

Veljko je potom otkrio i da je upravo zbog ovakvih stvari koje se dešavaju u gradu, odlučio da se preseli na selo, gde, kako kaže, želi da svoju porodicu sačuva od pojava sa kojima se ne slaže.

- To je jedan od razloga zbog kojih sam ja na selu, da bih se spasio ovih stvari. Tako da, pazite se i čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.

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