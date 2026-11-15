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Nakon što je "Kralj hleba" Dragan Stanković na proslavi svog 50. rođendana zaprosio novu partnerku Aleksandru, Jovana Jeremić se oglasila i iznela niz komentara na račun bivšeg partnera. Iako im je poželela srećan zajednički život, lepu svadbu i potomstvo, voditeljka nije propustila priliku da otkrije pojedine detalje o njegovoj verenici. Navela je da Aleksandra radi u njegovoj pekari i da godinama pravi bureke, a potom poručila da više ne želi da se njeno ime koristi za privlačenje medijske pažnje.

Tom prilikom kada je Jovana Jeremić govorila o Stankoviću, iznela je tvrdnje da se on već duže vreme nalazi u dugovima. Takođe je jasno stavila do znanja da neće dozvoliti da bilo ko koristi njeno ime, ugled i dugogodišnju karijeru zarad sopstvene promocije.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jeremić Foto: Kurir Televizija

- Cenim da je uspeo ovog puta. Devojka je cvet iz njegove bašte, ona je radnica u njegovoj firmi, pravi bureke godinama i sada će moći zajednički da rade na poboljšanju proizvodnje i prodaje hleba kako bi što pre vratio dugove u kojima se nalazi već duže vreme.

Na pitanje da li ju je iznenadila odluka da je Dragan verio devojku posle tri meseca veze, rekla je:

"To mu je poklon za svadbu"

- Ne želim to da uopšte komentarišem bilo šta što je on uradio. On čovek ima pravo, živi svoj život stvarno i želim od srca stvarno sve najbolje. Ja samo branim sebe i svoju teritoriju. Ja sam žena mafijaš. Ko meni uđe u moju teritoriju, taj će se provesti kao bos po trnju. Nisam ja uzela da pravim kiflice i da prodajem u pekari, nego je neko uzeo i ušao je u moj medijski reon i prostor na način tako što je poznat po tome da je bivši partner Jovane Jeremić i to ne bi bilo ni sporno uopšte u celoj priči. Meni je drago, prosto da ja nisam videla da moja glava neprekidno visi non-stop u medijima i meni je to dozlogrdilo. Potpuno je normalno da čoveku svakom ne prija takva vrsta popularnosti ako ne želi da u novinama izlazi sa nekom osobom. Ako je već neko postao poznat preko toga što je bivši dečko Jovane Jeremić, onda neka to sada iskoristi na najbolji mogući način. Ja sam rekla u saopštenju i neću više na to da se vraćam, da ja tu titulu i funkciju dodeljujem gratis kao poklon, kao poklon i za proslavu, kao poklon i za predstojeću svadbu kojoj se radujem i želim od srca i lepu svadbu i dvoje dece. Evo mi godinu dana više nismo zajedno, potpuno druge živote vodimo. Meni se život raspadao u ovo doba prošle godine. Ja reč nisam izustila. Sada želim da kažem: “Ko me bude dirao na bilo koji način, osetim li da me neko dira, da me podstrekuje, da me izaziva, da mi tera inat, da hoće da zloupotrebi 21 godinu rada u medijima, provešće se, najbliže rečeno, kao bos po trnju. Nikom više neću ćutati. Vreme svođenja računa je došlo. Ko me dira, imaće obračun sa mnom. Ko je okej prema meni, ja ću biti tri puta prema toj osobi. Nikada neću više dati nikome da me iskoristi, niti da zloupotrebi moje ime i prezime. Uvek sam i argumentovano govorila i vodila računa šta pričam i prema svakome se trudila da budem čovek, ali stvarno je dosta jahanja po imenu i prezimenu Jovane Jeremić. I Kurtu i Murtu sam proslavila u životu. Znači, nije me iskoristio samo neko ko se nije očešao od mene, ali zato što nema uspeha dok ja ne pospem moju zvezdanu prašinu. Svako nek ide svojim putem. Ja nikome ne branim ništa. Neko je profitirao više, neko je manje. Samo da mene više niko prosto ne zloupotrebljava, niti ću to da dozvolim i zbog moje sadašnje situacije u kojoj sam srećna. A neću ni dozvoliti da se iznose lažne informacije, da se bilduju neke stvari koje ne postoje.

Kako se u javnosti spekulisalo da je Dragan za proslavu svog 50. rođendana izdvojio čak 150.000 evra, dok je Jovana u svom obraćanju iznela tvrdnje da se suočava i sa dugovanjima, novinari su je upitali da prokomentariše ove navode. Ipak, voditeljka nije želela da ulazi u detalje niti da dodatno govori o njegovoj finansijskoj situaciji.

1/9 Vidi galeriju Dragan Stanković Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Dugo sam ćutala"

- Neću ništa da komentarišem ništa za njega jer to ne bi bilo lepo sa moje strane, ali ja sve što sam imala rekla sam u saopštenju. Važno mi je da se ovo shvati ispravno. Hvala što ste preneli sve što sam rekla i što nije shvaćeno kao neka vrsta da je meni nešto krivo. Nema za čim da mi bude krivo i želim odmah to da kažem. Ja sam se našla u jednoj situaciji u kojoj što god odreagujem neće biti dobro po mene. Ja sam mnogo dugo ćutala. Ja sam ćutala godinu i nešto dana i kojekakve bezobrazne situacije puštala. I ne interesuje me kako će ko da komentariše te moje postupke. Branim sebe, branim svoju karijeru, branim svoje ime i prezime. I branim ono što sam ja izgradila, što mi niko nije poklonio, a neko se jeste okoristio o moje ime i prezime. Ne želim da pričam o dugovima njegovim. O tome imaju drugi ljudi da se bave. Ne želim da pričam o njegovom životu. Pričam samo o sebi i branim isključivo svoje - rekla je voditeljka za "Blic".

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