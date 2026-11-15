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Sve je zatekla i pogodila vest da je vaspitačica (42) preminula pre par dana u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara u Beogradu usled komplikacija koje su nastale tokom porođaja.

Ona je na svet donela zdravu devojčicu. Kako su prenele njene kolege u jednom beogradskom vrtiću, prema onome što im je rečeno, lekari su vodili tešku borbu da joj spasu život, ali nisu uspeli.

Ljudi su se aktivirali putem društvenih mreža kako bi za porodicu prikupili pomoć, a javni apel je uputila i bivša supruga Slobe Vasića Jelena.

Foto: Printscreen

Ona je podelila objavu pozvavši sve da pomognu koliko god mogu.

Prenosimo objavu u celosti:

- Jovana Ristivojević Stojić, vaspitačica predškolske ustanove Zvezdara koja se juče porodila, sinoć je nažalost preminula. Iza sebe ostavila je novorođenu devojčicu i starijeg sina.

U ovom trenutku jedina konkretna pomoć koju možemo da organizujemo i pružimo jeste finansijska pomoć.

Zato Vas molim da, u skladu sa svojim mogućnostima, učestvujemo u ovoj akciji i pokažemo da u ovako teškim trenucima ne treba da bude sama.

Sve donacije se mogu uplatiti na račun vrtića ZVONČICA - Mirijevo.

Tekući račun: 200-0000132662916-43

Svaki prilog znači mnogo.

Hvala vam na razumevanju i humanosti!

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