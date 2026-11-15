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O odnosu Jelene Karleuše i Seke Aleksić već duže vreme se spekuliše u javnosti, a mnogi su se pitali da li je između dve pevačice došlo do zahlađenja odnosa. Iako su svojevremeno bile bliske i družile se i privatno, ipak, njihov odnos poslednjih godina često je bio tema interesovanja javnosti.

Karleuša se sada oglasila na društvenoj mreži "X" i progovorila o koleginici, a njena objava privukla je veliku pažnju zbog rečenice u kojoj je pomenula Sekin “kiks“.

"Zna ona..."

- Seka je imala jedan kiks. Zna ona koji. Ali to je bio njen izbor. Nikad neću reći lošu reč za nju. Naprotiv. Ima moju podršku za sve i čestitam joj još jednom na novim pesmama i koncertima u ZG! - napisala je Jelena.

Foto: Printscreen X



Iako nije precizirala na šta se pomenuti "kiks" odnosi, Karleuša je jasno stavila do znanja da o koleginici ne želi da govori loše, već da joj, naprotiv, pruža podršku i čestita na poslovnim uspesima.

Odnos JK i Seke pod znakom pitanja

Podsetimo, Jelena i Seka svojevremeno su bile u veoma dobrim odnosima, a o njihovoj nekadašnjoj bliskosti govori i činjenica da je Seka bila među zvanicama na rođendanu Jelenine ćerke Atine. Pevačice su se tada družile i privatno, zbog čega su kasnije spekulacije o zahlađenju njihovog odnosa dodatno privukle pažnju javnosti.

Ipak, nijedna od njih nije detaljno govorila o tome šta se u međuvremenu dogodilo i da li je zaista došlo do nesuglasica. Jelenina najnovija objava ponovo je pokrenula pitanje njihovog odnosa, posebno zbog toga što je pomenula postupak koleginice koji smatra greškom, ali nije želela da otkrije o čemu je reč.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Seka Aleksić Foto: Mario Poje/Extra FM, Antonio Ahel/ATAImages

S druge strane, Karleuša je čestitkom povodom novih pesama i koncerata u Zagrebu pokazala da, uprkos svemu, podržava Sekin rad i uspeh.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Sekom Aleksić kako bismo čuli njen komentar povodom Jelenine objave. Međutim, pevačica se do trenutka objavljivanja ovog teksta nije odazivala na naše telefonske pozive.

Da li će Seka odlučiti da se oglasi i otkrije na šta je Karleuša mislila kada je pomenula “kiks“, ostaje da se vidi.

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