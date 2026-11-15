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Vera Matović i Ljuba Aličić zajedno su se prisetili trenutaka iz karijere, te otrkili koji je najveći bakšiš koji su uzeli na nastupima. Gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", prvo je Vera dala svoj osvrt na dosadašnji rad i izdvojila neke od pesama:

- Iskreno "Miki Milane", pa je tu "Hajde, hajde milovanje moje", to su ljudi pevali u inostranstvu, a na "Miki Milane", je pečat i krunu dao Luka Dončić, i to mi je drago. Ja imam preko 400, 500 pesmama snimljenih, ali hitovi su oni za sva vremena. - rekla je Vera.

1/4 Vidi galeriju Vera Matović i Ljuba Aličić Foto: Printscreen Pink

Godinama zajedno nastupali

Ljuba je otrkio da su godinama zajedno nastupali, ali se prisetio i kolega koji više nisu među nama:

- Vera i ja smo godinama išli zajedno, pevali zajedno, tu ima toliko hitova. Pevali smo svi zajedno, pokojni Šabam, Toma Zdravković, Cune, Tozovac, svi smo zajendo pevali, a bilo je mnogo hitova i i dalje se pevaju - rekao je Ljuba.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Aličić Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Ivan Stanivuković

Potom je priznao i čije pesme voli privatno da sluša:

- Ja mnogo cenim Biljanu Jevitić i Acu Ilića, njih volim da slušam, ali ima tu dosta kolega - rekao je Ljuba pa je otkrio gde je dobio najveći bakšiš:

Najveći bakšiš

- Bilo je to u Berlinu, tada mi je čovek dao oko 5.000 evra - rekao je Ljuba, a Vera je dodala:

- Ja se sećam jednom prilikom, Zorica Brunclik, ja, Ljubo Kešelj smo uzeli oko 20 hiljada maraka, a pred kraj žurke, je neko ugasio svetlo i pobegli neki ljudi sa parama, a mi smo za par sati uzeli te pare. Svašta se dešavalo i navikli smo mi na sve - rekla je Vera.

1/5 Vidi galeriju Vera Matović se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir TV, Kurir Televizija, Kurir/Ana Denda

Inače, kako se pisalo, među rekorderima kada su bakšiši u pitanju je Darko Lazić koji je otvoreno rekao da je jednom prilikom na svadbi dobio 50.000 evra bakšiša.

Takođe, Šerif Konjević godinama nastupa na privatnim veseljima gde uzima ogromne cifre novca, a pesma "Bela venčanica" mu je donela najviše zarade, te je od ove numere kupio svoju prvu nekretninu. Pesma je, inače, prodata u oko 850 hiljada tiraža.

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