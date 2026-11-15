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Bivša rijaliti učesnica nije se libila da iznese svoje mišljenje o Sandri Obradović i Marku Janjuševiću Janjušu.

U novom izdanju emisije ''Pitao BiH za druga'', voditelji su ugostili bivšu rijaliti učesnicu Milenu Kačavendu i Natašu Moskvu koje su otvoreno prokomentarisale Marka Janjuševića Janjuša.

- Lagao je on sve. Nisam smeće. Kada sam govorila da sam pričala sa njegovim roditeljima to nisam lagala. Mi smo stvarno bili top i gotivila sam ga. Nekako smo se povezali i on je bio taj koji je bio uporan. Stvar se desila skroz slučajno. - rekla je Kačavenda, a potom se dotakla Sandre i Mateje:

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink

- Samo pogledaje Matejinu facu i sve će vam piti jasno. Glupi Terza taj bi tatu prodao. Namestio ih je kao konja. Dao je do znanja da su imali nešto. Jedan after Sandrin ne menja da je majka. Ona se u sina zaklela. Ne znam kako je patike zaboravila kod Baje u Švici ako nikada nije bila tamo. Dobijala je 2.000 franaka i plus je bilo još cifara. - rekla je Kačavenda.

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