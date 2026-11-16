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Aleksandri Prijović i njenom suprugu, Filipu Živojinoviću, večeras je, prema nezvaničnim informacijama, zapaljen automobil ispred doma u Beogradu.

Džip, koji je zapaljen večeras na Bežanijskoj kosi, bio je parkiran prekoputa njihove kuće, a policija i vatrogasci su odmah izašli na lice mesta.

Trenutno nema zvanične potvrde o ovom incidentu, kao ni o stanju učesnika.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

kurir.rs / blic

Ne propustiteStarsALEKSANDRI PRIJOVIĆ I FILIPU ŽIVOJINOVIĆU ZAPALJEN AUTO? Navodno se sve desilo ispred kuće
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Sasa Matic u Sidneju Izvor: Kurir