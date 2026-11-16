POLICIJA ČUVA KUĆU, ROLETNE SPUŠTENE! Pogledajte kako izgleda ZAPALJENI DŽIP Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića! (FOTO/VIDEO)
Džip koji je u vlasništvu pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovićazapaljen je tokom noći na Bežanijskoj kosi, ispred njihovog porodičnog doma.
Jutros ulaz u porodični dom obezbeđuju pripadnici policije, a roletne na prozorima kuće su spuštene.
Podsetimo, automobil je sinoć bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored.
Policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napustili su svoju vilu u jednom trenutku i izašli na ulicu, kako bi razgovarali sa policijom. Oboje su, kako je preneo Telegraf, delovali veoma zabrinuto. Aleksandra Prijović je nervozno šetala i držala za glavu, dok je Filip grlio i bio uz nju.
Za sada još nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta.
kurir.rs/Pink.rs