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Jutros ulaz u porodični dom obezbeđuju pripadnici policije, a roletne na prozorima kuće su spuštene.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Podsetimo, automobil je sinoć bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored.

Policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta.

Aleksandra Prijović i Filip Živojinović napustili su svoju vilu u jednom trenutku i izašli na ulicu, kako bi razgovarali sa policijom. Oboje su, kako je preneo Telegraf, delovali veoma zabrinuto. Aleksandra Prijović je nervozno šetala i držala za glavu, dok je Filip grlio i bio uz nju.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Za sada još nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do incidenta.