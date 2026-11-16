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Džip je bio parkiran prekoputa njihove kuće, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i vatrogasne službe.

Prednji deo džipa je totalno oštećen, a plamenom je zahvatio i automobil pored. Okolnosti pod kojima je došlo do požara još uvek nisu zvanično razjašnjene.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Inače, reč je o skupocenom modelu džipa Wrangler Rubicon 2.0, robusnom terenskom vozilu prepoznatljivom po karakterističnom dizajnu i izraženim terenskim sposobnostima.

Ovaj model spada u skuplje terence na tržištu. Prema aktuelnim oglasima u Srbiji, cena novijeg Jeep Wrangler Rubicon 2.0 iz 2024. godine iznosi oko 72.900 evra, dok se primerci polovnih vozila, u zavisnosti od godišta, kilometraže i opreme, mogu pronaći i za oko 38.000 do 42.000 evra.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Plamen zahvatio i automobil pored njihovog

Podsetimo, skupoceno vozilo Aleksandre i Filipa bilo je parkirano u neposrednoj blizini njihove kuće, a vatra je zahvatila i automobil koji se nalazio pored njihovog.

Na automobilu Živojinovića vidljiva su oštećenja na prednjem delu, tačnije na levom blatobranu, faru, prednjoj maski i braniku.

Uočljiva su i brojna naprsnuća, ogrebotine i tragovi oštećenja nastalih usled požara.

Oštećenje se vidi i na automobilu koji je parkiran pored njihovog, na kojem je izgoreo prednji desni deo, uključujući far, što možete pogledati u galeriji ispod i na snimku iznad.