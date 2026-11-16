Slušaj vest

Voditeljka „Elite“ Ana Radulović ponovo je dospela u centar pažnje javnosti, ali ovog puta ne zbog dešavanja u rijalitiju, već zbog skupocenog poklona kojim se pohvalila na društvenim mrežama. Atraktivna brineta pokazala je luksuzni sat čija vrednost dostiže gotovo 20.000 evra, a njen potez dodatno je podgrejao glasine o novoj ljubavi.

Ana je na Instagramu objavila snimak prestižnog sata marke „Rolex“, a uz njega je ostavila samo emotikon crvenog srca. Iako nije želela da otkrije ko ju je obradovao ovako vrednim poklonom, odmah su počela nagađanja da iza iznenađenja stoji muškarac s kojim je, prema pričama koje kruže, nedavno uplovila u emotivnu vezu.

Reč je o modelu „Rolex Datejust 41“, izrađenom od nerđajućeg čelika i žutog zlata, čija se vrednost, u zavisnosti od ponude i specifikacija, procenjuje na između 17.000 i 19.000 evra. Tako bi ovaj luksuzni detalj na ruci voditeljke mogao da vredi oko dva miliona dinara.

Ana Radulović Foto: Printscreen/Instagram

Misteriozni preduzetnik joj ispunjava sve želje

O ljubavnom životu Ane Radulović već izvesno vreme se spekuliše, a sve su glasnije priče da je voditeljka pronašla sreću pored imućnog i uspešnog preduzetnika.

Prema nezvaničnim navodima, njen novi izabranik ne štedi novac kada je reč o iznenađenjima, pa se govori da je Ana u poslednje vreme uživala i u luksuznim putovanjima.

Navodno su zajedno boravili u Španiji i Italiji, gde su uživali u odmoru, dok je, prema istim pričama, sve troškove snosio njen partner.

Ipak, voditeljka zasad vešto čuva privatnost i ne otkriva identitet muškarca koji joj je, kako se spekuliše, osvojio srce.