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Automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovićazapaljen je sinoć na parkingu ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a u požaru nije stradao samo njihov luksuzni džip, već je vatra zahvatila i vozilo parkirano neposredno pored njega.

Kako se može videti na licu mesta, plamen nije zahvatio samo luksuzni džip poznatog estradnog para, već i automobil koji je bio parkiran neposredno pored njega. Od siline vatre oštećeno je i drvo preko puta vozila, što dodatno pokazuje razmere požara koji je tokom noći uznemirio ovaj deo Beograda.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Na oba automobila vidljivi su tragovi požara, dok će tačan iznos materijalne štete biti poznat nakon procene.

Naša ekipa razgovarala je sa ljudima koji žive u ovom kraju, ali oni za sada nisu želeli da komentarišu incident niti da govore o okolnostima pod kojima je došlo do požara.

Podsetimo, policija i vatrogasci izašli su na teren nakon što je tokom noći izbio požar na automobilu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. Nadležni utvrđuju sve okolnosti događaja, uključujući i sumnje da je vatra namerno podmetnuta.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Misteriozni muškarac

Misteriozni muškarac došao do zapaljenog džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, pregledao vozilo, pa se udaljio. Nepoznati muškarac pojavio se upravo na mestu na kojem se nalazi zapaljeni džip, privukavši pažnju svojim neobičnim ponašanjem.

On je prišao vozilu, pažljivo ga pogledao sa svih strana, a potom se uputio ka automobilu marke „Škoda“, seo u njega i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Prema onome što se moglo videti, čini se da je muškarac došao isključivo kako bi pogledao zapaljeno vozilo. Za sada nije poznato ko je on, niti zbog čega se pojavio na ovom mestu.

Nedavno zapaljen i džip Uroša Živkovića

Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na slučajeve paljenja automobila poznatih ličnosti, koji su prethodnih godina uznemiravali domaću estradu.

Pre samo dve nedelje, 3. novembra, zapaljen je luksuzni „audi Q8“ pevača Uroša Živkovića, parkiran ispred njegovog doma na Čukarici. Automobil, čija se vrednost procenjuje na oko 100.000 evra, pretrpeo je velika oštećenja, a vatra je zahvatila i obližnji zid.

Prema nezvaničnim informacijama, dvojica muškaraca su navodno prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla. Živković je nakon incidenta dao izjavu policiji i predao snimke sa sigurnosnih kamera, a u istrazi su proveravani i navodi o pretnjama i pokušaju iznude.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Početkom 2026. godine javnost je potresao i slučaj jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, kojem je u Beogradu na vodi zapaljen luksuzni „brabus“, čija je vrednost procenjivana na oko pola miliona evra.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase oduševljen lajkovima na spaljenom autu Foto: Privatna arhiva, Pritnscreen