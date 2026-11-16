KOMŠIJE U STRAHU, NIKO NE ŽELI DA PRIČA! Zavladao muk u kraju posle paljenja džipa Prije i Filipa - pojavio se MISTERIOZNI MUŠKARAC na licu mesta (FOTO/VIDEO)
- Automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je sinoć ispred njihove kuće na Bežanijskoj kosi, a vatra je zahvatila i vozilo parkirano pored njega.
- Od siline požara oštećeno je i drvo preko puta, dok policija i vatrogasci utvrđuju okolnosti i moguću nameru podmetanja.
Automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovićazapaljen je sinoć na parkingu ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a u požaru nije stradao samo njihov luksuzni džip, već je vatra zahvatila i vozilo parkirano neposredno pored njega.
Kako se može videti na licu mesta, plamen nije zahvatio samo luksuzni džip poznatog estradnog para, već i automobil koji je bio parkiran neposredno pored njega. Od siline vatre oštećeno je i drvo preko puta vozila, što dodatno pokazuje razmere požara koji je tokom noći uznemirio ovaj deo Beograda.
Na oba automobila vidljivi su tragovi požara, dok će tačan iznos materijalne štete biti poznat nakon procene.
Naša ekipa razgovarala je sa ljudima koji žive u ovom kraju, ali oni za sada nisu želeli da komentarišu incident niti da govore o okolnostima pod kojima je došlo do požara.
Podsetimo, policija i vatrogasci izašli su na teren nakon što je tokom noći izbio požar na automobilu Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića. Nadležni utvrđuju sve okolnosti događaja, uključujući i sumnje da je vatra namerno podmetnuta.
Misteriozni muškarac
Misteriozni muškarac došao do zapaljenog džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, pregledao vozilo, pa se udaljio. Nepoznati muškarac pojavio se upravo na mestu na kojem se nalazi zapaljeni džip, privukavši pažnju svojim neobičnim ponašanjem.
On je prišao vozilu, pažljivo ga pogledao sa svih strana, a potom se uputio ka automobilu marke „Škoda“, seo u njega i odvezao se u nepoznatom pravcu.
Prema onome što se moglo videti, čini se da je muškarac došao isključivo kako bi pogledao zapaljeno vozilo. Za sada nije poznato ko je on, niti zbog čega se pojavio na ovom mestu.
Nedavno zapaljen i džip Uroša Živkovića
Ovaj incident ponovo je skrenuo pažnju na slučajeve paljenja automobila poznatih ličnosti, koji su prethodnih godina uznemiravali domaću estradu.
Pre samo dve nedelje, 3. novembra, zapaljen je luksuzni „audi Q8“ pevača Uroša Živkovića, parkiran ispred njegovog doma na Čukarici. Automobil, čija se vrednost procenjuje na oko 100.000 evra, pretrpeo je velika oštećenja, a vatra je zahvatila i obližnji zid.
Prema nezvaničnim informacijama, dvojica muškaraca su navodno prišla vozilu, polila ga zapaljivom tečnošću i pobegla. Živković je nakon incidenta dao izjavu policiji i predao snimke sa sigurnosnih kamera, a u istrazi su proveravani i navodi o pretnjama i pokušaju iznude.
Početkom 2026. godine javnost je potresao i slučaj jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, kojem je u Beogradu na vodi zapaljen luksuzni „brabus“, čija je vrednost procenjivana na oko pola miliona evra.
Iako su se svi ovi incidenti našli u centru pažnje javnosti, njihove okolnosti i motivi nisu nužno povezani. Šta je dovelo do požara ispred doma Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića i ko je eventualno odgovoran, trebalo bi da utvrdi istraga.