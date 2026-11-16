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Kako saznajemo, napadači su navodno doneli dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polili luksuzni džip poznatog estradnog para, nakon čega je vozilo zahvatio plamen.

Policija je tokom noći obavila uviđaj, a od građana koji imaju video-nadzor preuzeti su snimci sigurnosnih kamera. Prema rečima jednog od komšija, na snimcima se jasno vidi kako dvojica muškaraca prilaze automobilu i polivaju ga zapaljivom tečnošću.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Vatra se ubrzo proširila i na automobil parkiran neposredno pored džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, a oštećeno je i obližnje drvo.

Naša ekipa je na licu mesta zatekla i muškarca čijoj supruzi pripada drugo vozilo koje je oštećeno u požaru. On je za naš portal otkrio da je njegova porodica pretrpela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Prema njegovim tvrdnjama, snimci sa nadzornih kamera mogli bi da budu ključni za identifikaciju muškaraca koji su izazvali požar.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta, kao i na identifikaciji osoba koje se dovode u vezu sa paljenjem automobila.