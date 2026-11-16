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Ognjen Amidžić uživa u ljubavi sa svojom partnerkom Minom Naumović, sa kojom je dobio dvoje dece. Voditelj i njegova izabranica nakon što su odlučili da život provedu zajedno, kupili su stan na Dorćolu koji su renovirali i uredili luksuzno, a kako se pisalo samo renoviranje stana ih je koštalo 100.000 evra.

Mina se često oglašava iz njihovog doma gde pokazuje enterijer stana, a kako se može primetiti stan je uređen po poslednjoj modi.

Posebnu pažnju privlači spavaća soba iz koje se kroz stakleni zid ulazi direktno u moderno kupatilo u toplim tonovima, gde su se umesto tuš kabine odlučili za kadu.

Pored toga, Amidžić se pobrinuo da Mini ispuni veliku želju, pa joj je napravio prostrani garderober u kombinaciji stakla i drveta, koji je voditeljki jedan od omiljenih kutaka u stanu.

1/7 Vidi galeriju Ovde žive Ognjen Amidžić i Mina Foto: Printscrean

U dnevnom boravku i trpezariji dominiraju svetli i zemljani tonovi.

O svemuu su vodili računa. Nasred dnevne sobe je velika, bež garnitura i pažljivo birani detalji, a Mina je jednom prilikom zabeležila i opušteni trenutak dok Ognjen igra igrice pored bebe u kolicima.

- Vreme je za toplu kupku i Netfliks. Imate li predlog za neku dobru seriju? - napisala je Mina uz fotografiju kupatila i spavaće sobe, dok je uz sliku Amidžića u dnevnoj sobi kratko poručila:

- Nijedno mesto nije kao dom.

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, Shutterstock, Instagram