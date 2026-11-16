PRIJI ZAPALILI LUKSUZNI DŽIP KOJI JE NEDAVNO KUPILA! Ispred kuće još jedan skupoceni automobil: Pevačica ga pazarila nakon ogromnog uspeha u Areni (FOTO)
- Aleksandri Prijović je sinoć zapaljen luksuzni terenac parkiran ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a požar se proširio i na automobil pored njega i obližnje drvo.
- Ispred kuće je i BMW koji je kupila posle prvog solističkog koncerta u Areni, jednog od najvećih uspeha u karijeri.
- Policija je obavila uviđaj i preuzela snimke nadzornih kamera, dok se za napad dovode u vezu dvojica nepoznatih muškaraca
Pevačici Aleksandri Prijović sinoć je zapaljen luksuzni terenac koji je bio parkiran ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi, u kojoj živi sa suprugom Filipom Živojinovićem. Reč je o skupocenom vozilu koje je pevačica nedavno kupila, a pored njega poznati par poseduje još jedan luksuzni automobil, za koji se vezuje poseban trenutak u Aleksandrinoj karijeri.
Naime, ispred njihovog porodičnog doma parkiran je i BMW koji je pevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u beogradskoj Areni, kada je doživela jedan od najvećih uspeha u dotadašnjoj karijeri.
Aleksandra se ovim automobilom vozila mesecima nakon spektakla koji joj je otvorio vrata velikih koncertnih dvorana širom regiona. Iako je kasnije pazarila još jedan skupoceni četvorotočkaš, BMW je zadržala, pa se i danas može videti ispred njene porodične kuće.
Sa druge strane, luksuzni terenac koji je sinoć zahvatio plamen znatno je novija kupovina poznatog para. Vozilo je bilo parkirano preko puta kuće, a prema informacijama sa terena, požar se proširio i na automobil koji se nalazio neposredno pored njega, kao i na obližnje drvo.
Kamere snimile napadače, oglasio se i komšija
Podsetimo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.
Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je tokom noći obavila uviđaj i preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.
Ekipa Kurira na licu mesta razgovarala je i sa muškarcem čijoj supruzi pripada automobil koji je takođe oštećen u požaru. On je istakao da su se ni krivi ni dužni našli na udaru zbog incidenta.
– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on za Kurir.
Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti požara i identifikaciji osoba koje se dovode u vezu sa ovim incidentom.