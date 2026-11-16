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Pevačici Aleksandri Prijović sinoć je zapaljen luksuzni terenac koji je bio parkiran ispred porodične kuće na Bežanijskoj kosi, u kojoj živi sa suprugom Filipom Živojinovićem. Reč je o skupocenom vozilu koje je pevačica nedavno kupila, a pored njega poznati par poseduje još jedan luksuzni automobil, za koji se vezuje poseban trenutak u Aleksandrinoj karijeri.

Foto: Kurir

Naime, ispred njihovog porodičnog doma parkiran je i BMW koji je pevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u beogradskoj Areni, kada je doživela jedan od najvećih uspeha u dotadašnjoj karijeri.

Aleksandra se ovim automobilom vozila mesecima nakon spektakla koji joj je otvorio vrata velikih koncertnih dvorana širom regiona. Iako je kasnije pazarila još jedan skupoceni četvorotočkaš, BMW je zadržala, pa se i danas može videti ispred njene porodične kuće.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Sa druge strane, luksuzni terenac koji je sinoć zahvatio plamen znatno je novija kupovina poznatog para. Vozilo je bilo parkirano preko puta kuće, a prema informacijama sa terena, požar se proširio i na automobil koji se nalazio neposredno pored njega, kao i na obližnje drvo.

Kamere snimile napadače, oglasio se i komšija

Podsetimo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića.

Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je tokom noći obavila uviđaj i preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Ekipa Kurira na licu mesta razgovarala je i sa muškarcem čijoj supruzi pripada automobil koji je takođe oštećen u požaru. On je istakao da su se ni krivi ni dužni našli na udaru zbog incidenta.

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on za Kurir.