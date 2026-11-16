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Ceca Ražnatović otakako je započela svoju muzičku karijeru nizala je uspehe. Međutim, u jednom trenutku pevačica je ostala bez svog supruga Željka Ražnatovića Arkana, pa je godinu i po dana bila nedostupna za medije ali i nove muzičke projekte.

Nakon godinu i po dana od tragedije Ceca objavljuje album "Decenija" i vraća se na velika vrata. Gotovo sve pesme sa albuma postaju hitovi, a pevačica je jednom prilikom govorila baš o tom periodu.

Tom prilikom pevačica se emotivnim rečima obratila publici:

- Bilo mi je dvadest i kusur godina i plakala sam te noći, ali od sreće zahvaljući vama. Uspomena za ceo život, nešto što se ne zaboravlja. Godine prolaze, uspomene ne blede. Naprotiv, još više ponosna na ono što smo zajedno stvorili, ono što obeležava moj život, a vi ste deo toga. Hvala.

1/9 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović drži do sebe Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir

Ispod objave odmah je usledila lavina pohvala i pozitivnih reakcija upućenih Ceci i samom nastupu koji kod mnogih i dalje budi najlepše uspomene.

Ipak, poseban kuriozitet jeste to što se godinama u javnosti spekulisalo o visini njenog honorara i zaradi sa ovog masovnog skupa, a pevačica je svojevremeno otvoreno priznala da je zbog pomenutog spektakla zapravo završila u finansijskom gubitku:

- Sećam se da smo se šalili, ako ne grešim, da sam bila 100 evra u minusu. Od velikih koncerata nema zarade. Oni se i ne rade zbog profita. Uspeh je ako ostanete na nuli. Produkcija mnogo košta. Naša estrada nema budžet svetskih zvezda i smešno je porediti se sa njima. Reč je o milionski vrednim produkcijama o kojima mi sa Balkana možemo samo da sanjamo.