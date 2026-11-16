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Pevačica Aleksandra Prijović i njen suprug Filip Živojinović doživeli su neprijatnost tokom noći, kada je ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi zapaljen luksuzni „rendž rover“. Nakon što se začula eksplozija, supružnici su odmah izašli iz doma kako bi videli šta se dogodilo.

Aleksandra i Filip bili su budni u trenutku kada je buknula vatra, a prizor koji ih je zatekao ispred kuće bio je uznemirujući. Njihov skupoceni terenac zahvatio je plamen, koji se proširio i na automobil parkiran neposredno pored njega.

Kako su preneli mediji, pevačica je izašla ispred porodičnog doma, dok je Filip sve vreme bio uz nju. Supružnici su pratili dešavanja na ulici, gde su ubrzo stigle nadležne službe.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Na lice mesta izašli su pripadnici policije i vatrogasci, koji su intervenisali zbog požara, dok je policija obavila uviđaj i započela prikupljanje dokaza kako bi se utvrdilo ko stoji iza paljenja vozila.

Na luksuznom džipu ostala su vidljiva oštećenja, a požar je pričinio štetu i na susednom automobilu. Vatra je zahvatila i obližnje drvo.

Sigurnosne kamere zabeležile incident

Prema informacijama koje je objavio Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su prišla vozilu sa kantama zapaljive tečnosti, kojom su polila automobil.

Kako se navodi, sigurnosne kamere sa okolnih objekata zabeležile su incident, a policija je tokom noći preuzela snimke koji bi mogli da pomognu u identifikaciji osumnjičenih.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Muškarac čijoj supruzi pripada drugo vozilo oštećeno u požaru rekao je za Kurir da je njegova porodica pretrpela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – ispričao je on.

Nedavno zapaljen i automobil Uroša Živkovića

Podsetimo, paljenje džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića dogodilo se nedugo nakon sličnog incidenta u kojem je oštećen luksuzni automobil pevača Uroša Živkovića.

Živkoviću je početkom novembra zapaljen „audi Q8“, čija je vrednost procenjivana na oko 100.000 evra. Vozilo je bilo parkirano ispred njegovog doma, a incident je izazvao veliku pažnju javnosti.

Pevač se nakon događaja kratko oglasio i potvrdio da je njegov automobil zapaljen, ali nije želeo da iznosi detalje.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

– Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi – rekao je Živković.

Za sada nema potvrđenih informacija da su ova dva slučaja povezana, a nadležni organi utvrđuju sve okolnosti najnovijeg incidenta na Bežanijskoj kosi.