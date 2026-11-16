Bosanac je uslikan po povratku iz nabavke, noseći jastuk i jorgan u rukama.
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NAKON PALJENJA DŽIPA PRIJE I FILIPA, KOMŠIJA USLIKAN U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU! Evo šta se dešavalo u ulici estradnog para (FOTO
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Dragan Stojković Bosanac, koji je komšija Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, koji su tokom noći prošli dramu budući da im je zapaljen džip ispred porodičnog doma, privukao je pažnju danas dok je završavao svakodnevne porodične obaveze.
Naime, Bosanac je uslikan po povratku iz nabavke, i to u nesvakidašnjem izdanju. U rukama je nosio jastuk i jorgan, dok mu je, sudeći po prizoru, bilo prilično nezgodno da sve stvari odjednom ponese.
Dragan Stojković Bosanac Foto: Kurir
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Iako ga publika uglavnom viđa u javnosti i na televiziji, ovoga puta imali smo priliku da ga vidimo u jednom sasvim običnom, svakodnevnom izdanju.
Bez mnogo pompe, Dragan je obavljao porodične obaveze, a prizor sa punim rukama svakako je privukao pažnju prolaznika.
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