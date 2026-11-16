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Na Bežanijskoj kosi ispred doma Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, noćas je zapaljen njihov džip, a u ovom incidentu oštećeno je i vozilo pored, koje nije u njihovom vlasništvu.

Ekipa Kurira nalazi se na lice mesta, a kako nam javlja novinarka, nakon nekoliko ljudi iz komšiluka koji su komentarisali ovu situaciju, bio je i čovek koji je rekao da je auto koji je takođe oštećen u požaru od njegove žene.

On je za naš portal otkrio da je njegova porodica pretrpela štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on.

Ubrzo nakon njega pojavila se i žena čiji je auto izgoreo.

Besna kao ris

Ona je vidno uznemirena prokomentarisala ovu situaciju. Prišla je svom automobilu, odmahnula glavom i poručila:

- Šta da kažem? Ja sam sinoć to videla. Užas! Besna sam kao ris. Znam da ja nemam nikakve veze s ovim, ali najvažniji je ljudski život. Kola nisu bitna - poručila je vidno uznemirena komšinica.

Podsetimo, automobil pevačice Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovićazapaljen je tokom noći na Bežanijskoj kosi u Beogradu, ispred njihovog porodičnog doma.

Džip je bio parkiran prekoputa njihove kuće, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i vatrogasne službe.

Prednji deo džipa je totalno oštećen, a plamenom je zahvatio i automobil pored. Okolnosti pod kojima je došlo do požara još uvek nisu zvanično razjašnjene.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Komšije u strahu

Naša ekipa razgovarala je sa ljudima koji žive u ovom kraju, ali oni za sada nisu želeli da komentarišu incident niti da govore o okolnostima pod kojima je došlo do požara.