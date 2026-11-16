PRVE FOTOGRAFIJE FILIPA ŽIVOJINOVIĆA POŠTO IM JE ZAPALJEN DŽIP: Uveo inspektore u kuću, policijska kola ispred kapije na Bežaniji (FOTO/ VIDEO)
Nakon što je tokom noći zapaljen luksuzni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi stigla su dva inspektora.
Vrata im je otvorila kućna pomoćnica, a ubrzo se pojavio Filip Živojinović u beloj majici i tamnim pantalonama i ljubazno ih dočekao. Kako se može videti na fotografijama koje je napravio naš paparaco, njih trojica zadržala su se kratko ispred ulaznih vrata, nakon čega su inspektori ušli u kuću, a za njima se uputio i Filip.
Suprug Aleksandre Prijović nakratko je pogledao u pravcu ulice, a potom se povukao u unutrašnjost doma.
Dolazak inspektora usledio nekoliko sati nakon požara u kojem je oštećen skupoceni „rendž rover“ poznatog bračnog para.
Kamere su snimile paljenje džipa
Podsetimo, automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je sinoć na parkingu preko puta njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi.
Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su prišla luksuznom terencu noseći kante sa zapaljivom tečnošću, polila vozilo i izazvala požar.
Vatra se ubrzo proširila i na automobil parkiran neposredno pored njihovog džipa, dok je plamen zahvatio i obližnje drvo.
Policija i vatrogasci izašli su na teren, a tokom noći obavljen je uviđaj. Od stanovnika ovog dela Beograda koji imaju video-nadzor preuzeti su snimci sigurnosnih kamera, koji bi mogli da pomognu u identifikaciji osoba odgovornih za paljenje vozila.
Komšija otkrio šta su snimile kamere
Naša ekipa razgovarala je i sa muškarcem čijoj supruzi pripada drugo vozilo oštećeno u požaru. On je ispričao da je njegova porodica pretrpela materijalnu štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.
– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on za Kurir.
Nakon incidenta na Bežanijsku kosu stigao je i Viktor Živojinović, Filipov brat i mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića. Naš novinar snimio ga je kako sa kapuljačom preko glave i telefonom uz uvo prilazi porodičnoj kući brata i snaje.
Za sada nema zvaničnih informacija o motivu paljenja skupocenog terenca, dok policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.
Kurir.rs