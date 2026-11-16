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Nakon što je tokom noći zapaljen luksuzni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi stigla su dva inspektora.

Vrata im je otvorila kućna pomoćnica, a ubrzo se pojavio Filip Živojinović u beloj majici i tamnim pantalonama i ljubazno ih dočekao. Kako se može videti na fotografijama koje je napravio naš paparaco, njih trojica zadržala su se kratko ispred ulaznih vrata, nakon čega su inspektori ušli u kuću, a za njima se uputio i Filip.

Suprug Aleksandre Prijović nakratko je pogledao u pravcu ulice, a potom se povukao u unutrašnjost doma. 

Dolazak inspektora usledio nekoliko sati nakon požara u kojem je oštećen skupoceni „rendž rover“ poznatog bračnog para.
Kamere su snimile paljenje džipa

Podsetimo, automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je sinoć na parkingu preko puta njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi.

Filip Živojinović uveo dva nepoznata muškarca u kuću  Foto: Kurir

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su prišla luksuznom terencu noseći kante sa zapaljivom tečnošću, polila vozilo i izazvala požar.

Vatra se ubrzo proširila i na automobil parkiran neposredno pored njihovog džipa, dok je plamen zahvatio i obližnje drvo.
Policija i vatrogasci izašli su na teren, a tokom noći obavljen je uviđaj. Od stanovnika ovog dela Beograda koji imaju video-nadzor preuzeti su snimci sigurnosnih kamera, koji bi mogli da pomognu u identifikaciji osoba odgovornih za paljenje vozila.
Komšija otkrio šta su snimile kamere

Naša ekipa razgovarala je i sa muškarcem čijoj supruzi pripada drugo vozilo oštećeno u požaru. On je ispričao da je njegova porodica pretrpela materijalnu štetu iako njihov automobil nije bio meta napada.

Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

– To je auto moje žene, nije moj. Mi smo kolateralna šteta. Videćemo kako će ova šteta da se reguliše. Moja supruga će danas da da izjavu u policiji. Neprijatna je situacija. Ali kamere su sve snimile i sve se jasno vidi. Njih dvojica su doneli kante i polili – rekao je on za Kurir.

Nakon incidenta na Bežanijsku kosu stigao je i Viktor Živojinović, Filipov brat i mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića. Naš novinar snimio ga je kako sa kapuljačom preko glave i telefonom uz uvo prilazi porodičnoj kući brata i snaje.
Za sada nema zvaničnih informacija o motivu paljenja skupocenog terenca, dok policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti događaja.

Kurir.rs

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