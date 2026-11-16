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Porodila se žena Saše KovačevićaZorana Tasovac. Na svet donela zdravog dečaka. Zorana Tasovac i Saša Kovačević dobili su svoje prvo dete.

Podsetimo, pevač je nedavno otkrio da će prisustvovati porođaju.

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po ceo dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - kaže pa dodaje:

- U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku - rekao je za "Exkluziv".

1/13 Vidi galeriju Oženio se Saša Kovačević Foto: Printscreen/Instagran

"Imamo par opcija za ime"

Saša je ranije otkrio kako teku pripreme pred dolazak novog člana porodice:

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po ceo dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - kaže pa dodaje:

- U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku - rekao

Saša je otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju:

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svet.