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Ispred kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića u toku je rekonstrukcija događaja u vezi sa paljenjem automobila poznatog para.

Službena lica obišla su okolne ulice kako bi utvrdila kretanje osoba koje su učestvovale u ovom incidentu, ali i rekonstruisala njihov dolazak i odlazak sa mesta događaja.

Prema dostupnim informacijama sa lica mesta ,službena lica najpre su se okupila ispred zapaljenog vozila, gde su obavila prve provere, nakon čega su nastavila obilazak svih okolnih ulica.

Cilj ovih aktivnosti jeste da se što preciznije utvrdi kretanje osoba koje su zapalile automobil, kao i sve okolnosti koje su prethodile ovom incidentu.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs



Podsetimo, Filip Živojinović pojavio se na ulazu porodičnog doma u beloj majici i tamnim pantalonama, a ispred kuće sačekala su ga dvojica muškaraca odevena u tamne jakne. Kako se može videti na fotografijama koje je napravio naš paparaco, njih trojica zadržala su se kratko ispred ulaznih vrata, nakon čega su muškarci ušli u kuću, a za njima se uputio i Filip.

Suprug Aleksandre Prijović nakratko je pogledao u pravcu ulice, a potom se povukao u unutrašnjost doma. Za sada nije poznato ko su muškarci koji su ga posetili, niti kojim povodom su došli.

Njihov dolazak usledio je svega nekoliko sati nakon požara u kojem je oštećen skupoceni „rendž rover“ poznatog bračnog para.

Kamere snimile paljenje džipa

Podsetimo, automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zapaljen je sinoć na parkingu preko puta njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi.

Kurir.rs