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Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića postao je glavna tema među stanovnicima i prolaznicima u kraju u kojem žive. Umesto da prizor brzo padne u zaborav, zapaljeno vozilo privlači sve veću pažnju radoznalih građana.

Ljudi zastaju, zagledaju automobil sa svih strana, analiziraju šta se dogodilo i razmenjuju komentare. Mnogi ne propuštaju priliku da fotografišu vozilo, dok pojedini čak dovode i prijatelje kako bi im pokazali prizor o kojem se priča.

Tako je džip, koji je dospeo u žižu javnosti nakon požara, postao nesvakidašnja scena u ovom delu grada, a radoznalost prolaznika ne jenjava.

Podsetimo, njihov džip je bio parkiran prekoputa njihove kuće, a na lice mesta ubrzo su izašli pripadnici policije i vatrogasne službe.

Prednji deo džipa je totalno oštećen, a plamenom je zahvatio i automobil pored. Okolnosti pod kojima je došlo do požara još uvek nisu zvanično razjašnjene.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Inače, reč je o skupocenom modelu džipa Wrangler Rubicon 2.0, robusnom terenskom vozilu prepoznatljivom po karakterističnom dizajnu i izraženim terenskim sposobnostima.

00:41 Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića Izvor: Kurir

Ovaj model spada u skuplje terence na tržištu. Prema aktuelnim oglasima u Srbiji, cena novijeg Jeep Wrangler Rubicon 2.0 iz 2024. godine iznosi oko 72.900 evra, dok se primerci polovnih vozila, u zavisnosti od godišta, kilometraže i opreme, mogu pronaći i za oko 38.000 do 42.000 evra.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić, Kosta Katic/ATAIMAGES