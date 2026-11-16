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Ispred porodične kuće Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića danas je dosla i šlep služba, kako bi odvezla njihov džip, koji je prethodno zahvatio požar.

Nakon što je vozilo od nocas privlačilo pažnju prolaznika i stanovnika ovog kraja, sada je došao trenutak da bude uklonjeno sa mesta na kojem se nalazilo. Prijatelj i prijateljica porodice Zivijinocic su dočekali radnika sluzbe i pomogli mu da ukrca oštećeno vozilo u prikolicu.

Podsetimo,dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su sinoć zapalila automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na parkingu ispred njihove porodične kuće na Bežanijskoj kosi, a prema informacijama do kojih smo došli, sigurnosne kamere zabeležile su čitav situaciju.

1/5 Vidi galeriju Šlep služba odnela zapaljeni džip Prije i Filipa Foto: Kurir

Kako saznajemo, napadači su navodno doneli dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polili luksuzni džip poznatog estradnog para, nakon čega je vozilo zahvatio plamen.

Policija je tokom noći obavila uviđaj, a od građana koji imaju video-nadzor preuzeti su snimci sigurnosnih kamera. Prema rečima jednog od komšija, na snimcima se jasno vidi kako dvojica muškaraca prilaze automobilu i polivaju ga zapaljivom tečnošću.

Vatra se ubrzo proširila i na automobil parkiran neposredno pored džipa Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića, a oštećeno je i obližnje drvo.