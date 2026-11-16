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Pevač Saša Kovačević i njegova supruga Zorana Tasovac godinama važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni. Iako su se trudili da intimu sačuvaju od javnosti, njihova desetogodišnja ljubav nedavno je krunisana brakom i rođenjem sina.

Ljubavna priča Saše Kovačevića i Zorane Tasovac započela je sasvim slučajno u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu. Pevač nije krio da ga je njena lepota očarala čim ju je ugledao, a ni ona nije ostala ravnodušna. Nakon razmene brojeva telefona i nekoliko susreta, par je ubrzo otpočeo vezu.

Čuva porodicu i mir

Zorana, koja je rođena u Kikindi i koja je 2008. godine predstavljala Srbiju na prestižnom takmičenju lepote u Vijetnamu, iza sebe je već imala vezu i brak sa Bogdanom Srejovićem, bivšim dečkom Svetlane Cece Ražnatović i sadašnjim suprugom Jovana Ljubisavljević, sa kojim je dobila ćerku Iskru.

Svesna velikog interesovanja medija, donela je odluku da ugasi profile na društvenim mrežama kako bi sačuvala mir i porodicu. Par je retko istupao u javnosti, a posebnu pažnju privukli su kada su na koncertu Sergeja Ćetkovića izašli na binu i zaplesali uz jedan od njegovih hitova.

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević sa suprugom Zoranom na njihovom venčanju Foto: Printscreen/Instagran

Saša je od samog početka Zoraninu naslednicu prihvatio sa neizmernom ljubavlju i pažnjom, ne praveći nikakve razlike. Govoreći o roditeljstvu i porodici, pevač je otvoreno poručio:

„I kad budem imao svoje biološko dete, Iskra će biti moje prvo, a to dete drugo dete“.

Veridba u Atini

Nakon punih deset godina veze, krajem 2025. godine usledila je romantična veridba u Atini. Saša je čitav plan osmislio u strogoj tajnosti, a u tome su mu pomogli rođeni brat Rade Kovačević i njegova devojka Kristina.

Otputovali su u Grčku pod izgovorom da odlaze zbog poslovnih obaveza i rada na novim pesmama u tamošnjem muzičkom studiju. Zorani je rečeno da će sa Kristinom uživati u obilasku grada dok su braća posvećena muzici, ali ju je u srcu grčke prestonice dočekala emotivna prosidba, što je pevač kasnije podelio i u dirljivom videu na Instagramu.

Intimno venčanje

Zorana i Saša venčali su se početkom jula na intimnoj ceremoniji venčanja, na kojima su prisustvovali samo najbliži.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Damir Dervišagić, Instagram

Zorana je u to vreme ispod srca nosila njihovog naslednika, koji je kruna decenijske ljubavi.

Zorana Tasovac porodila se 16.11. i na svet donela zdravog dečaka.

Kurir/Blic