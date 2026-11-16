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Zapaljeni džip Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, koji je prethodnih dana privlačio veliku pažnju javnosti, dobio je novu lokaciju.

Nakon što je šlep služba došla ispred porodičnog doma poznatog para i utovarila oštećeno vozilo, automobil je prevezen u dvorište kuće Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

U čitavoj neprijatnoj situaciji Aleksandri se našla pri ruci i dugogodišnja prijateljica, koja joj je pružila pomoć i preuzela na sebe organizaciju brojnih detalja vezanih za ovaj slučaj. Dok je Prijovićka prolazila kroz neprijatne trenutke zbog incidenta sa automobilom, njena prijateljica pobrinula se da sve oko transporta vozila protekne što jednostavnije.

Ona je najpre bila uključena u organizaciju dolaska šlep službe, nakon čega je zapaljeni džip utovaren i pripremljen za transport. Međutim, tu se njen angažman nije završio. Prijateljica je potom sela sa radnikom šlep službe i zajedno sa njim krenula ka porodičnoj kući Živojinovića, gde je vozilo na kraju i dovezeno.

1/7 Vidi galeriju Prijin i Filipov zapaljeni džip odvežen kod Brene i Bobe Foto: Kurir

Tako je automobil koji je od nocas u centru pažnje prolaznika i komšija, umesto ispred doma Aleksandre i Filipa, završio u dvorištu kuće njegovog oca i brace.

Podsetimo, prizor zapaljenog džipa izazvao je veliko interesovanje u kraju u kojem žive Aleksandra i Filip. Prolaznici su zastajali, fotografisali vozilo, zagledali oštećenja i komentarisali događaj, a pojedini su čak dovodili i prijatelje kako bi im pokazali automobil.

Dolazak šlep službe privukao je dodatnu pažnju, a sada je poznato i gde je vozilo odvezeno. Iako je reč o veoma neprijatnoj situaciji za poznati par, Aleksandra u ovim trenucima očigledno može da računa na podršku bliskih ljudi, a pomoć dugogodišnje prijateljice pokazala se kao veoma značajna.

1/5 Vidi galeriju Brena i Boba Foto: Kurir, Printscreen, Kurir Televizija

Ostaje da se vidi koji će biti naredni koraci u vezi sa oštećenim automobilom i šta će dalja ispitivanja pokazati o okolnostima požara.