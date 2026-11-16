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Nakon što je u javnost procurio šokantan snimak fizičkog napada na vlasnika Hype produkcije Sašu Mirkovića, poznati glumac Asim Ugljen odlučio je da iskoristi svoj uticaj na društvenim mrežama kako bi pronašao nepoznatog heroja.

Incident se dogodio ispred zagrebačkog hotela Šeraton, a na snimcima nadzornih kamera jasno se vidi kako napadač brutalno udara Mirkovića dok on leži na zemlji.

"Zaštitio čoveka kojeg ne poznaje"

„Poštovane dame i gospodo, potrebna mi je vaša pomoć. Snimak nije prijatan, ali je, nažalost, neophodan. Reč je o snimku napada na meni dragog čoveka, Sašu Mirkovića, ispred Šeratona.

Saša je izuzetno zahvalan nepoznatom mladiću koji je sišao sa bicikla i pritrčao da ga odbrani. Dok su drugi prolazili i okretali glavu, on je zastao da zaštiti čoveka koga uopšte nije poznavao.

Nažalost, mladić je otišao i Saša nije dobio priliku da mu se zahvali. Ako poznajete mladića sa snimka koji je pritrčao i branio Sašu, molim vas da mi javite, jer Saša želi da mu se oduži. Već neko vreme pokušava da ga pronađe, ali bezuspešno.

01:44 Snimak prebijanja Sase Mirkovića u Zagrebu Izvor: Kurir

Zato vas najljubaznije molim da podelite ovu objavu i pomognete nam da pronađemo hrabrog mladića, jer Saša zaista želi da mu se oduži za to što mu je spasao život.

Hajde, internete, čovek je zaslužio nagradu! Pronađimo ga“, napisao je Asim.

Lavina komentara

Objava je ubrzo izazvala lavinu reakcija građana, koji nisu krili ni zgražavanje ni oduševljenje. Mnogi su u komentarima osudili pasivnost hotelskog osoblja i prolaznika, dok su za mladića imali samo reči hvale, nazivajući ga istinskim herojem koji je sprečio potencijalno tragičan ishod za poznatog producenta.

Asim Ugljen Foto: Printscreen Instagram

Sam Saša Mirković oglasio se nakon nedavnog sudskog ročišta na kojem se suočio sa napadačem, estradnim menadžerom Veliborom Popovićem Popom. Mirković je izrazio veliko nezadovoljstvo pravosudnim sistemom, ističući da je napadač jednostavno napustio sudnicu nakon što mu sud nije izrekao strožu kaznu za napad.

Mirković želi lično da mu se zahvali

Zbog osećaja nepravde, Mirković je odlučio da javno potraži svog spasioca. Uputio mu je poruku zahvalnosti, ističući da mu je taj nesebični čin doslovno spasao život. U javnom obraćanju zamolio je biciklistu da mu se javi putem društvenih mreža jer želi lično da mu se zahvali, u ime cele svoje porodice.

1/13 Vidi galeriju Saša Mirković i Velibor Popović Pop tuča Foto: Printscreen

Korisnici društvenih mreža snažno su podržali ovu potragu. Brojni komentatori ispod Ugljenove objave izrazili su zgražavanje zbog činjenice da vozač automobila i osoblje hotela nisu pozvali policiju niti reagovali na vreme.

Nasuprot tome, hrabri potez bicikliste ocenjen je kao primer ljudskosti i hrabrosti, jer je odlučio da pomogne čoveku u nevolji, umesto da okrene glavu i nastavi svojim putem.