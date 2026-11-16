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Kralj narodne muzike Šaban Šaulić za života je mnogim mladim pevačima bio uzor, ali malo ko je imao privilegiju da mu legendarni pevač lično napiše pesmu.

Jedan od njih je Alen Hasanović, pevač iz Severne Makedonije, koji je pažnju javnosti privukao tokom takmičenja u „Zvezdama Granda“ 2014. godine. Svojim glasom uspeo je da osvoji simpatije jednog od najvećih pevača svih vremena – Šabana Šaulića.

Legendarni Šaban, koji je tada sedeo u žiriju popularnog muzičkog takmičenja, prepoznao je Alenov talenat i pružao mu veliku podršku.

– Učešćem u takmičenju promenio mi se život. Podrška tada najvećeg, Šabana, veoma mi je značila i danas živim svoj san, jer mi je upravo njegova podrška dala vetar u leđa. Bio sam mu favorit i nikada njegove reči neću moći da zaboravim. Često pomislim na njega i setim ga se, a njegove pesme pevam na nastupima – ispričao je Alen.

1/5 Vidi galeriju Alen Hasanović Foto: Printscreen

Šaban mu napsisao pesmu pre smrti

U februaru 2019. godine Šaban je pozvao Alena kako bi se dogovorili da se vide i da mu predstavi numeru koju je napisao upravo za njega. Hasanović je čak bio u kontaktu i sa Šabanovom suprugom Gordanom Šaulić, ali do susreta, nažalost, nikada nije došlo.

Samo nekoliko dana kasnije, 17. februara 2019. godine, Šaban Šaulić izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

– Šaban je tada i Saši Popoviću rekao da je uradio pesmu za mene. Kada me je pozvao i saopštio mi to, mojoj sreći nije bilo kraja. U tom trenutku nismo mogli odmah da se vidimo zbog poslovnih obaveza i nastupa koje smo imali. Čak sam se i sa Gocom čuo nekoliko puta i pokušavali smo da uklopimo datume, ali se nije dalo. Kada sam čuo da je poginuo, briznuo sam u plač. Zauvek ću žaliti što ga više nema i što se nije dalo da otpevam pesmu koju mi je namenio. To će mi ostati neostvarena želja – izjavio je Alen.

1/5 Vidi galeriju Šaban Šaulić i Goca Šaulić Foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić, Promo

Alen poseduje talenat i za pisanje tekstova, pa je nekoliko pesama uradio sam za sebe. Jedna od numera koja postaje sve popularnija i sve češće se može čuti u noćnom provodu u Beogradu nosi naziv „Jedina nada“.

– Ona je snimljena pre četiri godine i tek je sada zaživela. Sve više kolega mi javlja da je pevaju na nastupima, i to po nekoliko puta za veče. Veoma je emotivna i mislim da se upravo zbog toga dopada ljudima – zaključio je Hasanović.