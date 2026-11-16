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Pevač Saša Kovačević postao je otac, nakon što je njegova supruga Zorana Tasovac danas, 16. novembra, na svet donela zdravog dečaka. Ponosni tata nije mogao da sakrije sreću zbog dolaska naslednika, pa se ubrzo oglasio na društvenim mrežama, objavio prve fotografije bebe i uputio emotivnu poruku ženi sa kojom je posle deset godina ljubavi dobio prvo zajedničko dete.

Saša je na Instagramu podelio fotografije iz porodilišta, među kojima je i prva slika njihovog sina, kome je preko očiju stavio emotikone srca kako bi sakrio njegovo lice.

Ipak, najveću pažnju privukle su reči kojima se obratio supruzi, zahvalivši joj se što je njihovoj porodici podarila još jednog člana.

1/4 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

– Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav.

Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo nase prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem rečima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala, Boze dragi! Volimo te, Iskra i ja - napisao je pevač uz fotografije.

Iskru odavno prihvatio kao svoju ćerku

Podsetimo, Zorana iz prethodne veze sa Bogdanom Srejovićem ima ćerku Iskru, koju je Saša od početka njihove ljubavi prihvatio kao svoje dete. Pevač nikada nije krio koliko je vezan za devojčicu, pa je svojevremeno istakao da će, čak i kada dobije biološko dete, Iskra za njega zauvek ostati prvo dete.

Saša i Zorana venčali su se početkom jula ove godine, nakon decenije ljubavi, a njihovo venčanje organizovano je daleko od očiju javnosti, u prisustvu najbližih.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Damir Dervišagić, Instagram

Saša želeo da prisustvuje porođaju

Pevač je prethodnih nedelja otvoreno govorio o uzbuđenju zbog dolaska prinove i priznao da su dugo priželjkivali zajedničko dete.

Otkrio je da su za porođaj odabrali privatnu kliniku u blizini porodičnog doma, kako bi sve bilo spremno kada Zorani počnu trudovi. Njegova velika želja bila je da bude uz suprugu tokom porođaja i da od prvih trenutaka života svog sina učestvuje u njegovom odrastanju.

Iako su ranije razmatrali nekoliko imena za naslednika, pevač još nije otkrio kako će se dečak zvati.

Dolaskom sina, porodica Kovačević postala je bogatija za još jednog člana, a Saša je emotivnom objavom pokazao koliko mu ovaj trenutak znači.