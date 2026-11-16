Slušaj vest

Supruga Saše KovačevićaZorana Tasovac porodila se danas i rodila dečaka, a roditelji su za sina odabrali ime Aleksa.

Inače, ime Aleksa izvedeno od grčkog imena Aleksandros. Što znači čovek, junak.

Podsetimo, Zorana i Saša za rođenje deteta odabrali su privatnu kliniku u blizini svog stana. Pevač je prisustvovao porođaju.

On je objavio prve fotografije sa naslednikom i suprugom uz emotivnu poruku.

- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.

Neposredno pred rođenje sina Saša je govorio o prinovi i tada je otkrio da je sa svojom suprugom dugo radio na ostvarenju sna da postane i biološki otac.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

- Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji. Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem. Sad se ja po ceo dan igram sa njim, ako ne bude gimnastičar, ne znam šta će biti - kaže pa dodaje:

- U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku - rekao je za "Exkluziv", tada.

Saša je tada otkrio da su za porođaj odabrali jednu privatnu kliniku, ali i da će prisustvovati porođaju:

- Želim da budem, i kao podrška, ali i da osetim čari očinstva od prve sekunde kad stigne na svet.

- Razmišljali smo da nam bude baš blizu. Ne daj bože, nikad ne znaš, kontrakcije mogu da krenu pre porođaja. Logistički je ovde sve mnogo bliže. Verujem da će sve biti kako treba.

Kurir/Blic