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Saša Kovačević postao je otac u 41. godini života. Njegova supruga Zorana Tasovac na svet je donela zdravog dečaka, a srećnog tatu uhvatili smo u kompleksu u kome živi.

Saša Kovačević je sa osmehom na licu išao prema stanu, kada ga je sačekala naša ekipa. On je tom prilikom dao izjavu i otkrio kako se oseća, nakon što je sve prošlo u najboljem redu.

- Dobro sam, hvala, što i vama želim. Super, Bogu hvala. Najlepši na svetu. Ja sam u ulozi roditelja već godinama, ali evo sad prvi put imam priliku da uzmem bebu u svoje ruke.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević i Zorana Tasovac Foto: Damir Dervišagić, Instagram

"Bilo je suza"

Saša je otkrio da je dan posebno emotivan, te da su na nogama već od ranih jutarnjih sati.

- Ceo dan je danas emotivan. Od jutra, od pet-šest smo na nogama. Evo sad se okupljamo tu, malo slavimo.

Pevač je otkrio i da je trudnoća probila termin, ali da je sve u najboljem redu.

- Termin je bio pre par dana, već je prekjuče ušla u deseti mesec. Ali mali je zdrav, Zoka je dobro, sve je dobro.

1/6 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: screenshot instagram

Sinu dali ime Aleksa

Ponosni otac otkrio je i da je bilo suza.

- Naravno kako da ne, ne dešava se svaki dan. U ulozi oca sam se ostvario u 41. godini, nešto sasvim novo i drugačije. Ime je Aleksa.

"Volimo te Iskra i ja"

Podsetimo, Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa naslednikom, uz emotivnu objavu sa upućenu supruzi.