"CELI DAN SAM EMOTIVAN, BILO JE I SUZA" Prva izjava Saše Kovačevića otkako je postao otac! Evo kako se osećaju mama i beba Aleksa
- Saša Kovačević postao je otac u 41. godini, a supruga Zorana Tasovac rodila je zdravog dečaka.
- Pevač je rekao da je dan bio emotivan i da je sve prošlo u najboljem redu, uz mnogo suza.
- Sinu su dali ime Aleksa, a Saša je objavio i prve fotografije sa naslednikom.
Saša Kovačević postao je otac u 41. godini života. Njegova supruga Zorana Tasovac na svet je donela zdravog dečaka, a srećnog tatu uhvatili smo u kompleksu u kome živi.
Saša Kovačević je sa osmehom na licu išao prema stanu, kada ga je sačekala naša ekipa. On je tom prilikom dao izjavu i otkrio kako se oseća, nakon što je sve prošlo u najboljem redu.
- Dobro sam, hvala, što i vama želim. Super, Bogu hvala. Najlepši na svetu. Ja sam u ulozi roditelja već godinama, ali evo sad prvi put imam priliku da uzmem bebu u svoje ruke.
"Bilo je suza"
Saša je otkrio da je dan posebno emotivan, te da su na nogama već od ranih jutarnjih sati.
- Ceo dan je danas emotivan. Od jutra, od pet-šest smo na nogama. Evo sad se okupljamo tu, malo slavimo.
Pevač je otkrio i da je trudnoća probila termin, ali da je sve u najboljem redu.
- Termin je bio pre par dana, već je prekjuče ušla u deseti mesec. Ali mali je zdrav, Zoka je dobro, sve je dobro.
Sinu dali ime Aleksa
Ponosni otac otkrio je i da je bilo suza.
- Naravno kako da ne, ne dešava se svaki dan. U ulozi oca sam se ostvario u 41. godini, nešto sasvim novo i drugačije. Ime je Aleksa.
"Volimo te Iskra i ja"
Podsetimo, Saša Kovačević objavio je prve fotografije sa naslednikom, uz emotivnu objavu sa upućenu supruzi.
- Ljubavi moja, od danas nas je četvoro. Još mi je nestvarno lepo da to izgovorim. Ti si moj oslonac, moja snaga i moja najveća ljubav. Hvala ti beskrajno što si na svet donela ovo naše prekrasno biće. Dok te gledam kako ga držiš, ne umem recima da opišem koliko sam ponosan na tebe i koliko sam srećan što baš s' tobom delim ovaj život. Uvek si bila tu za mene i u svemu što nas čeka, biću uz tebe. Naša deca imaju sreću što imaju tebe za mamu, a ja što sa tobom imam našu malu porodicu. Hvala Bože! Volimo te, Iskra i ja.