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Džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovića zapaljen je tokom noći između nedelje i ponedeljka na Bežanijskoj kosi, ispred njihovog porodičnog doma. Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored njega.

Ubrzo su na lice mesta došli policija i vatrogasci, a policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Tokom noći je ispred kuće bio parkiran i policijski kombi, dok su ulaz u porodični dom obezbeđivali pripadnici policije. Roletne na prozorima sve vreme su bile spuštene.

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Aleksandar Prijović Filip Živojinović Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Nemanja Nikolić, Pink.rs

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Kako saznajemo iz dobroobaveštenog izvora, glavni osumnjičeni za ovo podmetanje požarasu pripadnici ozloglašenog vračarskog klana.

Nakon odlaska s vlasti Srpske napredne stranke, a pre dolaska buduće državne uprave, "vračarci" koriste svojevrsni vakuum da reketiraju sve one za koje znaju da uspešno poslujui zarađuju velike količine novca. Među njima su i brojni uspešni privrednici, biznismeni manje-više poznati javnosti, kao i pripadnici estrade za koje se zna da rade pošteno, u skladu sa zakonom.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Jedna od njih je i sama Aleksandra, a prema tvrdnjama našeg izvora, ona je nakon paljenja luksuznog terenca, u dogovoru sa suprugom Filipom, rešila da unajmi privatno obezbeđenje, i to prevashodno iz straha za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice.

Obezbeđenje će se nalaziti ispred porodičnog doma na Bežanijskoj kosi i sve vreme će biti na usluzi pevačicinoj porodici.

Povodom naših saznanja, kontaktirali smo s Božidarom Spasićem, penzionisanim inspektorom Službe državne bezbednosti.

Foto: Kurir Televizija

- Nije nikakvo iznenađenje što se po Beogradu opet pale automobili i bacaju bombe. U bukvalnom smislu, paljenje vozila znači upozorenje za nešto što se ne plaća i što treba da platiš. Mafija to koristi maksimalno kao pretnju, a paljenje automobila u ovom slučaju je vrlo ozbiljna pretnja. Pretpostavljam da se ovde radi o nekom od beogradskih ili crnogorskih klanova koji još deluju na teritoriji Beograda. U svakom slučaju, u jednom ovakvom vakuumu vlasti, nejasnoća oko nadležnosti i svega drugog, mafija je raširila svoja krila i pipke po Beogradu. Paljenje automobila je teško krivično delo. U pitanju je težak pokušaj ucene ili pretnje, ili samo opomene. Moguće je ponekad i da neko paljenjem automobila završava deo svog posla, neko mu nije platio reket i oni mu unište džip. To je verovatno bio slučaj i kod Prijovićke, a slične stvari smo mogli da vidimo nedavno i na Dedinju, Banovom brdu itd. Treba očekivati nastavak ovakvog mafijaškog ponašanja, i to sve dok se ne uspostavi punopravni poredak ove zemlje - rekao je Spasić.

- Bez obzira na ovaj vakuum i trenutno stanje u zemlji, očekujem da se počinioci i nalogodavci pronađu. Svakako će naša policija preduzeti odgovarajuće mere. Kriminalistička policija i ostali rade svoj posao. Očekujem da će možda već tokom dana sve biti otkriveno putem elektronskog praćenja i saznanja iz podzemlja, u to nema nikakve sumnje. Naša policija radi i u najtežim mogućim okolnostima i opet daju rezultate - zaključio je Boža za Kurir.

1/6 Vidi galeriju Filip Živojinović uveo dva nepoznata muškarca u kuću Foto: Kurir

Iz pevačicine PR službe nisu nam odgovorili na poruku za komentar povodom naših saznanja.

Veoma skupa mašina

Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na tržištu se može naći za čak 72.900 evra. Reč je o skupocenom modelu "Wrangler Rubicon 2.0", robusnom terenskom vozilu prepoznatljivom po karakterističnom dizajnu i izraženim terenskim mogućnostima.

Ovaj model spada u skuplje na tržištu. Prema aktuelnim oglasima u Srbiji, cena onog iz 2024. godine iznosi oko 72.900 evra, dok se primerci polovnih vozila, u zavisnosti od godišta, kilometraže i opreme, mogu pronaći i za 38.000-42.000.

Aleksandra je ovo sada zapaljeno skupoceno vozilo nedavno kupila, a poznati par poseduje još jedan luksuzni automobil, marke BMW, koji je pevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, kad je doživela jedan od najvećih uspeha u dotadašnjoj karijeri.

1/7 Vidi galeriju Prijin i Filipov zapaljeni džip odvežen kod Brene i Bobe Foto: Kurir

Kurir.rs

Zapaljen džip: