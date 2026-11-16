- Beba je bolje, danas je super. Moram da ostane tamo. Ne može da bude pored Anite na intenzivnoj da prate sve, da se lepo adaptira na na na na svet. Bile su male komplikacije. Inače, porođaj je prošao u savršenom redu, bitno da je beba sada dobro. Anita je isto tako. Bebica se nagutala plodove vode i onda je došlo do neke infekcije male i morali su da daju kiseonik, ali bila je juče na nekom aparatiću koji pomaže. Danas više nije tako i dalje mora da bude tamo, dobija malo kiseonika, ali stručan tim je oko bebe tako da biće to sve kako treba - istakao je on.