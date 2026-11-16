LUKA ODNEO ANITI STVARI U BOLNICU: Stanojlovićeva ga dočekala u bademantilu, Vujović je sve vreme grli: Ona s bebom još ostaje u porodilištu
Luka Vujović svakodnevno posećuje Anitu Stanojlović, koja se od porođaja nalazi u porodilištu, sa njihovom ćerkom, Aleksijom. Ponosni tada sada je došao da poseti Anitu i bebu.
Luka je u porodilište, kod Anite, došao sa kesama, poklonima i stvarima, koje su im u bolnici potrebne.
Anita i Luka neko vreme proveli su zajedno, zagrljeni na bolničkom hodniku, nakon čega je Anita Luku ispratila do lifta. Neko vreme par je bio zagrljen.
Ona je bila u roze bademantilu, a nakon porođaja izgleda sveže.
Podsetimo, Luka Vujović je otkrio da je beba imala poteškoća sa disanjem neposredno po rođenju, kao i da će Anita sa ćerkom u bolnici ostati desetak dana.
- Beba je bolje, danas je super. Moram da ostane tamo. Ne može da bude pored Anite na intenzivnoj da prate sve, da se lepo adaptira na na na na svet. Bile su male komplikacije. Inače, porođaj je prošao u savršenom redu, bitno da je beba sada dobro. Anita je isto tako. Bebica se nagutala plodove vode i onda je došlo do neke infekcije male i morali su da daju kiseonik, ali bila je juče na nekom aparatiću koji pomaže. Danas više nije tako i dalje mora da bude tamo, dobija malo kiseonika, ali stručan tim je oko bebe tako da biće to sve kako treba - istakao je on.
Kurir/Blic