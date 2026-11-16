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Prema nezvaničnim saznanjima, direktorka i glavna urednica Tanjuga Jovana Joksimović podnela je danas ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug.

Kako se nezvanično saznaje, Jovana Joksimović će ostati na K1 televiziji, gde vodi jutarnji program.

Kako su javili izvori, Jovana Joksimović je zaposlenima danas poslala oproštajni mejl.

- Novinska agencija, kao i televizija, zahteva potpunu posvećenost – dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u nedelji. Takav život živela sam punih šest godina, zajedno sa celim svojim timom - napisala je Jovana Joksimović.

Jovana Joksimović Foto: ATA images, Printscreen

Podseća da je paralelno vodila i jutarnji program na K1, te da je došao trenutak kada mora da napravi izbor i od nečega odustane.

Zaposlenima se zahvalila "na poverenju, zajedničkim uspesima i istrajnosti", kao i na tome što su "Tanjug oživeli i modernizovali". Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri.

Podsetimo, Jovana je bila direktorka, glavna urednica i voditeljka na pomenutoj televiziji.

Kurir.rs/ Blic

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