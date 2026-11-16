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Aco Pejović je protekle subote održao nastup na Malti pred 1.500 ljudi, a neposredno pre izlaska pred publiku za Kurir je govorio o svojoj karijeri, porodici, ćerkama, ali i negativnim komentarima i ljudima koji se, kako kaže, više raduju tuđoj nesreći nego sopstvenoj sreći.

Pevač je na početku razgovora otkrio svoje zadovoljstvo što se ponovo našao na Malti, posebno zbog činjenice da ga je dočekala ekipa organizatora s kojom je sarađivao i ranije sarađivao.

- Drago mi je što sam opet na Malti. Ljudi koji su ovo organizovali iz "Malta folk metra" to odlično rade i sjajni su momci. Drago mi je što je to ista ekipa koja već godinama radi organizaciju koncerata. Sve je kako treba. Lepo vreme na Malti, šetaju u šortsevima, devojke u minićima, u papučama, preplanuli, za razliku od nas koji smo došli s kiše.

Prija li ti što si promenio klimu?

- Kad bi bilo na više dana, više bi mi prijalo nego ovako na jedan dan. Svakako mi je super.

Jesu li ti česta putovanja zbog nastupa posle toliko godina postala naporna?

- Čovek se s godinama nauči i navikne na to i onda to postane deo tvoje svakodnevice. Danas si negde u nekom dalekom gradu, sutra se vratiš, pa opet ideš. Da li je naporno? Jeste, u svakom slučaju.

1/11 Vidi galeriju Aco Pejović na Malti Foto: Kurir

Kolika je odgovornost kad dođeš u pun klub?

- Ozbiljna je odgovornost i ista je i kad izađeš pred veliki broj ljudi i kad ih bude manje. Da se ne lažemo, dešava se da bude i manje ljudi. Svi će oni otići kući s nekim utiskom, a niko od nas ne bi voleo da ljudi odu s lošim utiskom.

Da li ti se desilo da bude manje publike od očekivanog?

- Bilo bi sramota za sve ove godine da se to nije desilo, ali ja s tim nemam problem. Iskreno, ja bih se zapitao da li je to normalno. Bilo je situacija da ne bude broj ljudi koji očekuješ ni ti ni organizator. Šta da radiš, tako se desilo, drugi put će biti bolje. Izađemo svi jedni drugima u susret.

Pratiš li dešavanja na javnoj sceni i sve šta se dešava tvojim kolegama? Stižeš li da pročitaš vesti?

- Ne pratim toliko, ali ima onih koji me zovu pa kažu: "A vidi ovde, rekli ovo, rekli ono." Imam dovoljno godina, prestao sam da se bavim time i oguglao sam na gluposti zlih ljudi. Žao mi je što moram ovo da izgovorim, ali to su zli ljudi koji se više raduju tuđoj nesreći nego svojoj sreći. Niti te poznaju, niti znaju. Sve o čemu pričaju o tebi, niko od njih ne zna da li je istina ili nije, ali bitno je da je neko rekao i da se o tome priča. Nije to samo kod mene slučaj, veliki broj mojih kolega je na tapetu. Stvarno se ne sekiram.

Ima li nešto što ipak može da te poremeti?

- Mene može da poremeti dečja nesreća. Može da me poremeti ako danas vidim nekog klinca na semaforu koji prosi. Može da me poremeti ako moja deca nisu dobro, ako su prehlađena, bolesna. To je ono što može da me poremeti u životu, apsolutno ništa drugo.

1/6 Vidi galeriju Aco Pejović Foto: Vuk Obradović, Nenad Kostić

Kad smo kod dece, tvoje ćerke su veoma uspešne i školovane.

- Trenutno je najmlađa student. Starije dve su već završile, srednja je četvrta godina specijalizacije rekonstruktivne i estetske hirurgije, najstarija je uradila dva mastera, najmlađa je na arhitekturi.

Da li ti je srednja ćerka rekla da će da te ulepša?

- S obzirom na to da ona zna kakav sam ja, ako mi bilo šta uradi a ne bude kako treba, kakav sam ja nervčik, rekla mi je: "Vidi, ne bih ti ja radila, ne postoje pare. Mogu samo da asistiram i da gledam." Naravno da to neće biti tako kad dođe vreme, ako bude trebalo nešto da radi, ona će raditi, ali ja je razumem. Ona je sjajna, radi savesno svoj posao.

07:58 Aco Pejović izjava Izvor: Kurir

U današnje vreme teško je izvesti decu na pravi put, ti i tvoja supruga Biljana ste u tome uspeli. Koji je tvoj savet roditeljima, kako ste uspeli u tome?

- S decom moraš razgovarati ozbiljno. I o problemima, i o uspesima, i o svemu u životu. Mi smo se trudili, s decom samo treba biti iskren i sve probleme rešavati u kući. Sve što se sakrije, sve što se taji, sve što se ne izgovori, mislim da nema svrhe. Pravo rešenje je razgovarati, samo razgovarati. Ako problemi postoje, a ako ne postoje, i tada treba razgovarati o nekim problemima koji će možda naići kroz život.



