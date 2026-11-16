Slušaj vest

Džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovićazapaljen je tokom noći između nedelje i ponedeljka na Bežanijskoj kosi, ispred njihovog porodičnog doma. Automobil je bio parkiran u neposrednoj blizini Aleksandrine i Filipove kuće, a plamen je zahvatio i vozilo koje se nalazilo pored njega.

Ubrzo su na lice mesta došli policija i vatrogasci, a policijski službenici ubrzo su počeli da obavljaju uviđaj i prikupljaju tragove koji bi mogli da pomognu u rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta. Tokom noći je ispred kuće bio parkiran i policijski kombi, dok su ulaz u porodični dom obezbeđivali pripadnici policije. Roletne na prozorima sve vreme su bile spuštene.

Postoje snimci

Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić, Kurir

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Kako tvrdi naš izvor, Aleksandra je nakon paljenja luksuznog terenca, u dogovoru sa suprugom Filipom, rešila da unajmi privatno obezbeđenje, i to prevashodno iz straha za svoju bezbednost i bezbednost svoje porodice. Obezbeđenje se već nalazi ispred porodičnog doma na Bežanijskoj kosi i sve vreme je na usluzi pevačicinoj porodici.

Aleksandra i Filip odmah angažovali obezbeđenje Foto: Kurir

Iz pevačicine PR službe nisu nam odgovorili na poruku za komentar povodom naših saznanja.

Veoma skupa mašina

Zapaljeni džip Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića na tržištu se može naći za čak 72.900 evra. Reč je o skupocenom modelu "Wrangler Rubicon 2.0", robusnom terenskom vozilu prepoznatljivom po karakterističnom dizajnu i izraženim terenskim mogućnostima.

Ovaj model spada u skuplje na tržištu. Prema aktuelnim oglasima u Srbiji, cena onog iz 2024. godine iznosi oko 72.900 evra, dok se primerci polovnih vozila, u zavisnosti od godišta, kilometraže i opreme, mogu pronaći i za 38.000-42.000.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

Aleksandra je ovo sada zapaljeno skupoceno vozilo nedavno kupila, a poznati par poseduje još jedan luksuzni automobil, marke BMW, koji je pevačica kupila nakon prvog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, kad je doživela jedan od najvećih uspeha u dotadašnjoj karijeri.

Podsetimo, nakon što se začula eksplozija, supružnici su odmah izašli iz doma kako bi videli šta se dogodilo.

Aleksandra i Filip bili su budni u trenutku kada je buknula vatra, a prizor koji ih je zatekao ispred kuće bio je uznemirujući. Njihov skupoceni terenac zahvatio je plamen, koji se proširio i na automobil parkiran neposredno pored njega.

Kako su preneli mediji, pevačica je izašla ispred porodičnog doma, dok je Filip sve vreme bio uz nju. Supružnici su pratili dešavanja na ulici, gde su ubrzo stigle nadležne službe.

Kurir.rs

Zapaljeni džip Prije i Filipa: